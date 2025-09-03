Monden

Bogdan de la Ploiești, surprins în ipostaze tandre cu Vanessa la o petrecere în club

Bogdan de la Ploiești, surprins în ipostaze tandre cu Vanessa la o petrecere în clubSursa foto: Vanessa/Instagram
Bogdan de la Ploiești a fost prezent la aniversarea Vanessei, nepoata cunoscutului interpret Sorinel Puștiu, eveniment care a avut loc într-un club din Capitală. Artistul a fost surprins pe parcursul serii în ipostaze mult prea intime cu sărbătorita, potrivit jurnaliștilor de la Cancan.

Deși relația dintre Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean a fost marcată de numeroase despărțiri și împăcări, nu există informații recente care să indice o nouă separare. Cu toate acestea, imaginile din club ar putea stârni noi discuții, mai ales în contextul comportamentului apropiat al artistului față de Vanessa.

Potrivit martorilor, Bogdan de la Ploiești a fost atent la fiecare detaliu al serii, acordându-i sărbătoritei o atenție deosebită, iar la final a achitat întreaga consumație, mai exact 9640 de lei, gest care nu a trecut neobservat, având în vedere valoarea ridicată a notei de plată.

În timpul petrecerii cei doi au fost surprinși dansând împreună arătându-și afecțiunea prin gesturi tandre. La un moment dat, femeia i-a sărutat mâna, iar bărbatul i-a răspuns cu un sărut pe frunte.

Artistul a vorbit despre costurile unui videoclip: E în jur de 10.000

Cântărețul a vorbit deschis despre provocările financiare pe care le implică activitatea artistică. El a subliniat că, dincolo de orele petrecute în studio pentru producția muzicală, realizarea unui videoclip presupune o investiție destul de mare.

Bogdan de la Ploiești

Sursa foto: Bogdan de la Ploiești/Facebook

„Poți să faci și un videoclip de 1.000 de euro, cum făceam acum 10 ani când eram la început de drum, poți să faci și un clip de 10.000 de euro , ca acesta. E în jur de 10.000, ai foarte multe persoane, influenceri, gagici, ecran de închiriat, luminile costă foarte mult și fac diferența”, a declarat artistul

Bogdan de la Ploiești: Acum 10 ani realizam videoclipuri cu 1.000 de euro

Bogdan de la Ploiești a mai menționat că, în industria muzicală internațională, bugetele pot depăși cu mult cele disponibile în România, unele producții din afara țării ajungând să coste între 100.000 și 150.000 de euro. Cu toate acestea, consideră că, raportat la piața autohtonă, nivelul actual de investiție este unul adecvat: „Deocamdată, pentru România, ceea ce facem noi facem bine”.

Bogdan a oferit și exemple concrete din experiența sa personală: „Acum 10 ani realizam videoclipuri cu 1.000 de euro. Astăzi, unele ajung la 10.000, cum este și cazul celui de față. Sunt implicați mulți oameni, influenceri, figuranți, decoruri închiriate, iar sistemele de iluminat fac, de multe ori, diferența.” a mărturisit artistul, potrivit sursei menționate mai sus.

