Monden Actorul care a înnebunit planeta. Femeile sunt leșinate după el







Michele Morrone a devenit idolul a milioane de femei din întreaga lume în 2020. Rolul său principal din filmul erotic 365 Days l-a propulsat direct în rândul sex simbolurilor internaționale, declanșând o adevărată isterie colectivă în rândul fanilor.

Însă, în spatele aparențelor de seducător irezistibil, Morrone ascunde o poveste personală complexă, cu suișuri, coborâșuri și tensiuni cu o femeie din România – nimeni alta decât Nikita, cunoscută drept „Spaima Bucureștiului”.

Până să ajungă în atenția globală cu 365 Days, Morrone a trecut printr-o perioadă dificilă. După divorțul de soția sa, a suferit de depresie și a fost nevoit să lucreze ca grădinar pentru a-și întreține cei doi copii. Cariera sa actoricească era aproape inexistentă, iar visul hollywoodian părea îndepărtat.

Totul s-a schimbat odată cu apariția pe Netflix a filmului polonez 365 Days, în care l-a interpretat pe Massimo Torricelli, un mafiot periculos și irezistibil. Filmul, deși controversat pentru temele sale, a devenit un fenomen global, iar Morrone a fost catapultat în centrul atenției internaționale.

După succesul uriaș, Michele Morrone a început să colaboreze cu diverse branduri internaționale și să susțină concerte, dezvoltându-și și o carieră muzicală. Însă ochii presei s-au întors din nou către el când a fost surprins în România, în compania antrenoarei de fitness Bogdana Tancău.

Relația lor, deși discretă, a atras imediat atenția tabloidelor. Aparițiile lor împreună în restaurante de lux din București, plimbările seara pe Calea Victoriei și gesturile tandre nu au trecut neobservate. Mulți au considerat că italianul și-a găsit liniștea într-o relație stabilă cu românca.

În acest peisaj romantic a apărut o turnură neașteptată: Nikita, spaima Bucureștiului, a susținut public că Michele Morrone o iubește cu adevărat… și că o face de luni bune.

„Noi vorbim de aproape 9 luni, zilnic. M-am certat cu el, i-am vorbit urât, iar el mi-a răspuns cu blândețe. M-a cunoscut cu tot cu fetele mele. Îmi spune că o iubește pe Vanessa, fata mea, și că este fetița lui”, a spus Nikita într-o serie de declarații care au șocat opinia publică.

Mai mult, Nikita susține că Michele a încercat să o impresioneze, că a venit în România pentru ea și că, deși ea îl refuză, el continuă să o curteze cu insistență. „Nu o să stea cu mine doar o noapte. Eu sunt o femeie asumată, nu mă interesează vedetele. Nu mă las impresionată de bărbații care au succes cu toate femeile. Eu îl refuz”, a punctat ea.

Ceea ce este incontestabil este că Michele Morrone a devenit un fenomen global al atracției feminine. Cu un fizic de invidiat, o voce profundă și o prezență magnetică, italianul reușește să oprească respirația fanilor oriunde apare. Zeci de milioane de femei îl urmăresc pe Instagram, videoclipurile sale adună milioane de vizualizări, iar prezența sa în orice oraș generează isterie de proporții.

Fie că este vorba de apariții pe scenă, evenimente de modă sau simple plimbări în public, Michele Morrone este urmărit, fotografiat și idolatrizat. În România, femeile îl așteaptă la aeroport, îi cer autografe pe stradă și îl consideră „bărbatul ideal”.

Cu toate acestea, fanul nu se lasă impresionat și își vede în liniște de relația cu Bogdana Tancău. În urmă cu câteva luni, fanele au postat pe rețelele de socializare un videoclip în care o tânără îi cere actorului să facă o poză cu el și acesta refuză. Mai multe internaute au scris că starul din filmul „365 de zile” nu se comportă prea frumos cu fanele și că este lipsă de respect.