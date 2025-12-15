Cristian Boureanu, gata să fie din nou tătic: Sunt încă tânăr

Fostul politician Cristian Boureanu a împlinit 53 de ani și a spus că se află într-un moment de echilibru, în care privește cu optimism atât prezentul, cât și viitorul. Departe de a se simți apăsat de vârstă sau de experiențele dificile prin care a trecut, el a declarat că se simte mai tânăr ca niciodată și deschis unor schimbări majore.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Cristian Boureanu a povestit despre dorințele și planurile sale, subliniind că nu și-a pierdut încrederea nici în iubire, nici în instituția căsătoriei. Deși relațiile din trecut nu au avut finalul dorit, fostul politician consideră că fiecare experiență l-a ajutat să se maturizeze și să înțeleagă mai bine ce își dorește cu adevărat.

Unul dintre cele mai importante aspecte din viața sa rămâne relația cu fiica lui. Boureanu a mărturisit că își dorește să devină bunic, însă nu exclude nici varianta de a avea din nou un copil, dacă viața îl va duce în direcția unei noi relații stabile.

După ani marcați de suișuri și coborâșuri, fostul politician a spus că a învățat lecții importante despre răbdare, relații și valoarea oamenilor din jur. Privind retrospectiv, Boureanu consideră că dificultățile l-au întărit și l-au ajutat să își redefinească prioritățile.

„Am învățat că greutățile te întăresc. (…) Am învățat lecția răbdării, am învățat că petrecerile cu mai puțini oameni sunt mai frumoase cu mulți oameni ocazionali”, a mai declarat acesta.

În ceea ce privește viața sentimentală, Cristian Boureanu rămâne un optimist. El crede în iubirea autentică și în ideea de suflete pereche, însă subliniază că o relație solidă presupune muncă, compromis și timp. Fostul politician a mai declarat că, în prezent, mulți oameni tratează căsătoria cu superficialitate, uitând că adevărata provocare vine după ce aceasta începe.

„Generația aceasta a uitat că o căsătorie nu doar se face, cel mai greu e să se țină. Lumea e foarte grăbită, nerăbdătoare”, a explicat Cristian Boureanu pentru Spynews.

La 53 de ani, fostul deputat a declarat că nu mai este interesat de relații superficiale sau de aparențe, ci de stabilitate, sinceritate și conexiuni reale. Deși a fost adesea în atenția publicului pentru viața sa personală, el pare hotărât să își construiască viitorul într-un ritm mai așezat, fără presiunea trecutului.