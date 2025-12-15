Monden

Cristian Boureanu, gata să fie din nou tătic: Sunt încă tânăr

Comentează știrea
Cristian Boureanu, gata să fie din nou tătic: Sunt încă tânărCristian Boureanu. Sursa foto: Facebook/Cristian Boureanu
Din cuprinsul articolului

Fostul politician Cristian Boureanu a împlinit 53 de ani și a spus că se află într-un moment de echilibru, în care privește cu optimism atât prezentul, cât și viitorul. Departe de a se simți apăsat de vârstă sau de experiențele dificile prin care a trecut, el a declarat că se simte mai tânăr ca niciodată și deschis unor schimbări majore.

Cristian Boureanu vrea să fie din nou tătic

Cu ocazia zilei sale de naștere, Cristian Boureanu a povestit despre dorințele și planurile sale, subliniind că nu și-a pierdut încrederea nici în iubire, nici în instituția căsătoriei. Deși relațiile din trecut nu au avut finalul dorit, fostul politician consideră că fiecare experiență l-a ajutat să se maturizeze și să înțeleagă mai bine ce își dorește cu adevărat.

Ioana Boureanu

Ioana Boureanu, fiica lui Cristian Boureanu. Sursa foto Instagram

Unul dintre cele mai importante aspecte din viața sa rămâne relația cu fiica lui. Boureanu a mărturisit că își dorește să devină bunic, însă nu exclude nici varianta de a avea din nou un copil, dacă viața îl va duce în direcția unei noi relații stabile.

„Sunt încă tânăr, așa cum îi spuneam fiicei mele, ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii să mă joc cu ei. Trebuie să ne hotărâm”, a spus Cristian Boureanu.

Schimbare bruscă a vremii înainte de Crăciun. Temperaturile se vor menține până la Revelion
Schimbare bruscă a vremii înainte de Crăciun. Temperaturile se vor menține până la Revelion
Cât s-au scumpit biletele de tren. Noile tarife au intrat în vigoare
Cât s-au scumpit biletele de tren. Noile tarife au intrat în vigoare
Boureanu și fosta iubită, Laura.

Boureanu și fosta iubită, Laura. Sursa foto Instagram

„Am învățat lecția răbdării”

După ani marcați de suișuri și coborâșuri, fostul politician a spus că a învățat lecții importante despre răbdare, relații și valoarea oamenilor din jur. Privind retrospectiv, Boureanu consideră că dificultățile l-au întărit și l-au ajutat să își redefinească prioritățile.

„Am învățat că greutățile te întăresc. (…) Am învățat lecția răbdării, am învățat că petrecerile cu mai puțini oameni sunt mai frumoase cu mulți oameni ocazionali”, a mai declarat acesta.

Boureanu, gata să se căsătorească

În ceea ce privește viața sentimentală, Cristian Boureanu rămâne un optimist. El crede în iubirea autentică și în ideea de suflete pereche, însă subliniază că o relație solidă presupune muncă, compromis și timp. Fostul politician a mai declarat că, în prezent, mulți oameni tratează căsătoria cu superficialitate, uitând că adevărata provocare vine după ce aceasta începe.

„Generația aceasta a uitat că o căsătorie nu doar se face, cel mai greu e să se țină. Lumea e foarte grăbită, nerăbdătoare”, a explicat Cristian Boureanu pentru Spynews.

La 53 de ani, fostul deputat a declarat că nu mai este interesat de relații superficiale sau de aparențe, ci de stabilitate, sinceritate și conexiuni reale. Deși a fost adesea în atenția publicului pentru viața sa personală, el pare hotărât să își construiască viitorul într-un ritm mai așezat, fără presiunea trecutului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:06 - Percheziții DNA la firme de ride-sharing. Prejudiciu de peste 24 de milioane de lei
13:57 - Criză în industria auto germană. Producătorii au înregistrat cel mai scăzut profit din ultimii 14 ani
13:49 - Cristian Boureanu, gata să fie din nou tătic: Sunt încă tânăr
13:39 - Exilul lui Bashar al-Assad. Lux și restricții în exilul rusesc
13:21 - O nouă umilință pentru Andrew: este ținta celei mai bune glume Crăciun
13:18 - Infrastructura educațională a Sectorului 4 se dezvoltă! În mai puțin de 1 an, în zona Metalurgiei vor fi date în folo...

HAI România!

Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă

Proiecte speciale