Cristi Minculescu, despre cel mai dificil moment din viața sa: Simțeam că nu mai pot

Cristi Minculescu, celebrul solist al trupei IRIS, a discutat despre cel mai dificil moment din cariera sa, dar și despre ce ar schimba în trecut, daca ar avea ocazia. „Timpul e scurt, și noi îl complicăm aiurea”, a spus acesta, pentru Viva.ro.

Întrebat ce ar schimba la viața sa dacă ar mai avea ocazia, artistul a spus că ar fi învățat mai devreme să își pună limite. „Am spus „da' de prea multe ori din politețe sau dintr-un soi de datorie față de toată lumea – mai puțin față de mine”, a raspuns acesta.

El a adăugat: „Mi-ar fi plăcut să fiu mai atent la mine, la sănătate, la echilibru. Să dorm mai mult, să fug mai des de agitație, să stau mai mult cu ai mei. Și poate, uneori, să nu iau totul atât de personal. Timpul e scurt, și noi îl complicăm aiurea. Dacă mi-ar da cineva timp în plus, l-aș petrece exact cu oamenii care mă liniștesc. Și cu muzica – dar aia nu lipsește niciodată”.

Întrebat despre conflictul legat de numele IRIS, acesta a spus că nu l-ar numi „conflict mediatizat”. A explicat că a fost și este parte dintr-una dintre cele mai iubite trupe din România, pe care oamenii au idealizat-o, uitând că în spatele legendei se află oameni, cu eforturi, oboseală și compromisuri.

„Pentru mine, IRIS înseamnă ani de viață, compoziții, prietenii, concerte, fani… și multe momente care nu s-au văzut. Istoria noastră este reală. Doar că, la un moment dat, drumul comun nu a mai fost posibil. Dar am rămas trei din patru membri originali și IRIS merge mai departe! Astăzi, nu port ranchiună, dar am învățat că, uneori, cel mai greu e să fii sincer cu tine și să alegi liniștea în locul unei aparente continuități”, a mai spus Cristi Minculescu, pentru sursa menționată anterior.

În timpul interviului, artistul a discutat, de asemenea, despre momentele dificile. Acesta a declarat că a părăsit trupa din cauza oboselii care nu era observată din exterior. „Am plecat, la un moment dat, din IRIS, tocmai pentru că simțeam că nu mai pot. Nu atât fizic, cât sufletește. Era o oboseală care nu se vedea din afară, dar care m-a apăsat ani la rând”, a mai spus Cristi Minculescu.

Artistul a afirmat că muzica a fost cea care l-a menținut mereu pe linia de plutire, fiind „singura constantă” din viața sa. El a adăugat că sprijinul publicului a contat enorm, mai ales al celor care au rămas alături de el chiar și în momentele dificile.

„Când ți se spune „m-ai ajutat fără să știi', n-ai cum să rămâi pe margine. Revii. Cu mai puțin ego, dar cu mai mult adevăr”, a mai spus acesta.