Cristi Chivu a recunoscut că Inter a pierdut organizarea în ultimele 30 de minute ale meciului cu Club Brugge, încheiat cu o înfrângere care complică parcursul echipei în Liga Campionilor. Înaintea partidei cu Bologna, antrenorul român și-a asumat responsabilitatea pentru problemele din joc și a cerut unitate, fără reacții exagerate la rezultatul din Europa.

Inter traversează o perioadă în care rezultatele din campionatul Italiei contrastează cu cele din Liga Campionilor. „Acum par să existe două Inter-uri diferite, unul în Serie A și unul în Liga Campionilor”, a remarcat Gazzetta dello Sport, în contextul în care echipa lui Chivu domină competiția internă, dar riscă să fie eliminată prematur din întrecerea europeană.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Bologna, Cristi Chivu a revenit asupra înfrângerii cu Club Brugge și a indicat ultimele 30 de minute drept intervalul în care echipa și-a pierdut controlul.

„Ne asumăm responsabilitățile, acceptăm ce nu a funcționat, mai ales în ultimele 30 de minute, fără a pierde din vedere lucrurile bune pe care le-am făcut pe parcursul primelor 60 de minute.

Am creat multe faze de poartă, am avut două ocazii mari cu Lautaro și Dimarco în prim-plan, iar apoi castelul s-a prăbușit când am primit al doilea gol. Dar nu trebuie să plângem din cauza asta și trebuie să reacționăm. Serie A este o competiție diferită”, a declarat antrenorul român.

Chivu a avertizat că partida cu Bologna nu va fi ușoară. Tehnicianul a vorbit despre schimbările făcute de Raffaele Palladino, despre identitatea pe care acesta încearcă să o imprime echipei și despre intensitatea jocului.

„Palladino este acolo de o lună, a schimbat formația, a dat echipei o identitate în ceea ce privește verticalizarea, energia și intensitatea: dacă nu câștigi duelurile și nu alergi cât ei, poți avea dificultăți”, a spus Chivu.

Inter a pierdut și primul meci din actuala campanie de Champions League, în fața lui Real Madrid, pe Bernabéu. Chivu a admis că înfrângerea cu Club Brugge este dureroasă, mai ales în condițiile în care echipa ar fi putut obține un rezultat mai bun.

Antrenorul a explicat că, după ce adversarii au început să pună presiune, jucătorii săi au reacționat dezorganizat, bazându-se mai mult pe instinct și orgoliu decât pe planul de joc.

„Nu trebuie să facem tam-tam. Evident, înfrângerea ne doare pentru că așteptările erau mari. Și pentru că am fi putut câștiga, cu tot respectul cuvenit pentru Club Brugge. Au început să ne facă probleme când am căzut psihic. Am fost confuzi în tot ceea ce am făcut. Am reacționat cu instinct și mândrie în loc de organizare.

Suntem conștienți de forța noastră și de ceea ce vrem să realizăm în Liga Campionilor. O vom lua ca pe un incident, chiar dacă această înfrângere face mult zgomot. Important e să rămânem uniți”, a declarat tehnicianul.

Defensiva lui Inter rămâne un punct sensibil. Echipa a primit 14 goluri în opt meciuri, iar Chivu a afirmat că schimbările trebuie să înceapă chiar de la el, în calitate de antrenor principal.

„Ne ținem de principiile noastre, schimbarea trebuie să înceapă cu mine pentru că eu sunt principalul responsabil. Eu sunt cel care trebuie să evalueze cum să pună echipa în formă. Trebuie să explic mai bine, trebuie să fiu mai incisiv în a spune ce trebuie făcut și când. Sunt doar mici detalii de rezolvat”, a spus românul.

Inter urmează să joace cu Bologna fără căpitanul Lautaro Martínez, care va lipsi aproximativ o lună. Partida este programată astăzi, de la ora 19:00.

După confruntarea din campionatul Italiei, echipa lui Chivu se va concentra pe meciul de pe teren propriu cu Șahtior, din Liga Campionilor, în care are nevoie de victorie pentru a-și păstra șansele de calificare în fazele eliminatorii.