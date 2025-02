Politica Crin Antonescu, mesaj de la Timișoara: Să scăpăm de pionii serviciilor, de oamenii de paie ai unora și altora







Crin Antonescu a explicat unde ar fi ajuns România dacă ar fi avut punctul 8 de la Timișoara. Candidatul la prezidențiale a spus că punctul 8 de la Timișoara nu a fost aplicat, dar nu e prea târziu să se facă curățenie în politica românească.Antonescu a spus că nu e prea târziu ca România să scape de pionii serviciilor.

„Unde am fi ajuns dacă am fi avut punctul 8 de la Timișoara? Am mai fi vorbit despre înțelepciunea rusească, am mai fi avut candidați cu burse în Occident pe vremea comunismului, suspect susținut de rezerviști protocroniști?

Nu cred. Am fi vorbit despre programe, despre proiecte de țară, despre educație, inteligență artificială, medicină, viitor. Nu despre cai, plug și conducte de apă cu China. Punctul 8 de la Timișoara nu a fost aplicat, dar nu e prea târziu să facem curățenie în politica românească. Să scăpăm de pionii serviciilor, de oamenii de paie ai unora și altora. Să facem lumină în cum este condusă România și cine vrea să o întoarcă de pe drumul pe care a apucat-o acum 35 de ani”, a spus Antonescu.

Timișoara i-a oferit o lecție importantă lui Antonescu

Crin Antonescu a mai spus că Timișoara este orașul de la care a învățat că niciodată nu trebuie să te uiți înapoi, ci să mergi înainte. Candidatul la prezidențiale le-a mulțumit lui Alfred Simonis și Marilen Gabriel Pirtea pentru invitație.

I-a mulțumit lui Alfred Simonis

„Am venit în Timișoara, primul oraș luminat electric din Europa, primul oraș luminat cu libertate din România. Orasul de la care am învățat că niciodată nu trebuie să te uiți înapoi ci să mergi mereu înainte. Mulțumesc, Alfred Simonis și Marilen Gabriel Pirtea, pentru invitație! #RomâniaÎnainte #CrinPreședinte #ÎnțelepciuneșiCuraj”, a scris Antonescu pe Facebook.

Recent, Antonescu a spus și că nu se va retrage de la alegerile prezidențiale pentru a îi face loc lui Ilie Bolojan.