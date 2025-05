Politica Crin Antonescu demontează planul lui Nicușor Dan: E o iluzie







Fostul președinte al PNL și candidat la alegerile prezidențiale din 2025, Crin Antonescu, a lansat un atac dur la adresa actualului președinte al României, Nicușor Dan.

Antonescu a pus sub semnul întrebării realismul și autenticitatea promisiunilor făcute la Palatul Cotroceni, în special în ceea ce privește planul de reducere a deficitului bugetar fără majorări de taxe.

„Te descalifici când promiți reducerea deficitului fără taxe”

Crin Antonescu a reacționat ferm la declarația lui Nicușor Dan privind asumarea în scris a unui angajament de reducere a deficitului fără a introduce noi taxe sau impozite.

„Orice candidat la președinție care ajunge să dea în scris că nu va crește taxe sau orice altă autoritate care face asta se descalifică din momentul ăla, față de mine, ca alegător. Pentru că nu pot garanta așa ceva. Nu sunt la atribuțiile tale, la președinție”, a spus Crin Antonescu, în direct la Realitatea Plus.

În opinia sa, o astfel de promisiune este „nerealistă” și lipsită de credibilitate, mai ales în contextul economic actual.

Deficitul, obsesie declarativă fără măsuri concrete

Antonescu a ironizat obsesia președintelui Nicușor Dan pentru tema deficitului bugetar, sugerând că aceasta a fost folosită mai degrabă ca o armă electorală decât ca fundament pentru politici economice coerente.

„Primul lucru pe care l-a spus Nicușor Dan: deficit bugetar. A tot vorbit de deficit, deficit, deficit... iar acum toată lumea recunoaște că urmează creșteri de TVA și alte taxe. Cum să mai înțelegem noi acum când vin acești oameni politici și ne spun altceva decât ceea ce deja fac?”, a comentat fostul lider PNL.

Victor Ponta și „operațiunea din 2014”

Fostul candidat la președinție a făcut și o analiză critică a posibilei reactivări a lui Victor Ponta pe scena politică, în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Tonul a fost unul ironic și sceptic.

„Noi, când vorbim de ce mai face, ce mai mișcă domnul Ponta, trebuie să ne venim la domnul Ghiță... Nu știu, poate că domnul Ponta să joace un rol cumva dintr-o poziție constructivă, cum toți au văzut. Ceea ce e destul de comic.”

Antonescu a sugerat o paralelă între actuala configurație politică și evenimentele din anul 2014, când Ponta, susținut din umbră, ar fi orchestrat o strategie similară.

„În fond, ce s-a întâmplat pe scurt? Nu s-a întâmplat nimic altceva decât s-a întâmplat în 2014. Domnul Ponta a executat o operațiune împreună cu cei care l-au ghidat, a reușit... și acum domnul Nicușor a ieșit președinte. Punct. Rămâne mai departe să vedem ce se întâmplă, vremurile s-au schimbat.”

„Să nu ajungem să regretăm regimul Iohannis”

Una dintre cele mai dure afirmații ale lui Crin Antonescu a vizat posibilele regrete față de fostul președinte Klaus Iohannis, despre care a spus că, în ciuda tuturor criticilor, a păstrat libertatea de exprimare.

„Sper să nu fiu prooroc, dar să nu cumva să vină vremea când să regretăm regimul Iohannis în care măcar s-a putut vorbi liber”, a avertizat Antonescu.

Apel pentru o nouă dreaptă conservatoare

În finalul intervenției la Realitatea Plus, Crin Antonescu a lansat o metaforă politică referitoare la viitorul dreptei în România, semnalând o posibilă nevoie de reașezare ideologică și chiar de apariția unei noi formațiuni politice, în cazul în care PNL nu își definește o direcție clară.

„Un ultim lucru aș mai spune. Am mai spus... n-am spus că eu am să fac așa ceva, doar că poate că va fi nevoie. Ar trebui făcut așa ceva. Dacă de exemplu Partidul Național Liberal nu-și va contura, nu-și va menține o identitate clară și nu va face o alegere între progresism, soroisism, neomarxism, pe de o parte, și conservatorism, dreapta sănătoasă, națională și europeană, atunci poate că ar trebui să apară un partid în sensul acesta. Nu am spus că-l fac eu, dar am spus că ar trebui să apară.”