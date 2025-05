Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, eurodeputatul PPE/PNL, Rareș Bogdan, mândru de moștenirea partidului

Eurodeputatul PPE/PNL, Rareș Bogdan, a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Liberalismul românesc, în forma sa instituțională și organizată, împlinește un secol și jumătate de existență. O istorie cât o națiune.

Aniversarea a 150 de ani de la fondarea Partidului Național Liberal din România este un moment de reflecție: ce mai înseamnă astăzi liberalismul? Ce a fost el pentru România? Și, mai ales, ce poate fi?

Potrivit PNL, privit retrospectiv, această mișcare politică a fost expresia locală a unei idei europene mai largi: că progresul se obține prin instituții, prin educație, prin libertate economică și printr-un stat de drept funcțional. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, România avea nevoie disperată de o arhitectură modernă, iar liberalii – Brătianu, Kogălniceanu, Golescu – au furnizat proiectul. Constituția din 1866, proclamarea independenței în 1877, reforma agrară sau dezvoltarea infrastructurii au reprezentat încercarea de a sincroniza România cu Europa occidentală.

Astfel, PNL a dat României o serie de oameni politici care au contribuit la transformarea României dintr-un principat fără independență, vasal marilor puteri, într-o națiune cu vocație de putere regională și continentală.

Astăzi, PNL este unul dintre partidele care contribuie la parcursul euro-atlantic al României, consolidarea democrației și statului de drept, fiind parte și a celui mai puternic grup din Parlamentul European, grupul PPE din care fac parte toate partidele cu filon popular din Europa.

Liberalul îi contrazice pe cei care spun că, după ce a jucat cel mai important rol în modernizarea țării, PNL e obosit și trebuie să-și ceară scuze.

„După 150 de ani de la înființarea PNL, în vremuri complicate pentru țara noastră, să vedem în ce credeau fondatorii unuia dintre cele mai vechi partide din Uniunea Europeană. În afară de faptul că proprietatea este sacră, lucru pe care îl cunosc bine toți liberalii.

Reducerea taxelor și limitarea intervenției statului în economie, susținerea pieței libere, investiții în educație și creativitate, în competență. Adăugăm azi - sau așa ar trebui - transparență totală în cheltuielile guvernamentale. Sigur că vremurile se mai schimbă, scena internațională rescrie adesea jocul, iar flexibilitate este uneori obligatorie pentru ca țara ta să aibă liniște.

Dar dacă nu erau vremuri complicate la mijlocul secolului 19 și prima jumătate a lui 20, nu știu când au fost! Ce au reușit Ion C. Brătianu (primul președinte al liberalilor) și urmașii săi, împreună cu C.A. Rosetti, Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Tache Anastasiu, Gheorghe Vernescu, grupul care a pus bazele PNL, este imposibil de egalat. Ce poți adăuga la “Prin noi înșine!”, doctrina creionată de Vintilă Brătianu, în afară de a ne suna în urechi, ca un memento, îndemn romantic sau foaie de parcurs?

Unii spun că, după ce a jucat cel mai important rol în modernizarea țării, PNL e obosit și are scuze. Nu, nu are! În timpul guvernărilor liberale am dobândit independența de stat, s-a realizat Marea Unire, lucrări de infrastructură cruciale, căi ferate și poduri, PNL e primul care a cerut vot universal, a făcut reforma agrară, administrativă… avem cu ce ne lăuda. Blazonul, însă, trebuie apărat! Cine are blazon, este obligat să îl apere! Cu curaj!”, a transmis Rareș Bogdan.