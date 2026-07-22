Userizarea Partidului Național Liberal reprezintă un risc major pentru viitorul formațiunii, susține fostul lider al PNL, Crin Antonescu. Acesta a criticat direcția imprimată de actuala conducere a partidului și a lansat un val de critici legate de strategia lui Ilie Bolojan.

Fostul președinte al partidului afirmă că actuala conducere împinge partidul către o apropiere de USR, strategie pe care o consideră greșită și care, în opinia sa, riscă să afecteze identitatea liberalilor.

„Este foarte clar. Bolojan asta gândește. USR-ul împreună cu PNL-ul. Păi, dacă el, USR-ul împreună cu PNL-ul, vor să facă falanga, armata sorosistă, pentru ce ceilalți? Că sunt ei în PNL, că sunt în PSD, că sunt în AUR, n-ar găsi niște forme sau n-ar gândi niște forme?”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider PNL consideră că apropierea de USR și adoptarea unei direcții ideologice similare ar putea avea consecințe grave pentru partid.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că această userizare sau, nu știu, globalizarea PNL-ului înseamnă moartea lui. Păi, Partidul Național, pentru Dumnezeu!”, a spus Crin Antonescu.

În aceeași intervenție, fostul președinte al partidului și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa unei platforme conservatoare în interiorul partidului și l-a felicitat pe Alin Tișe pentru pozițiile adoptate în ultima perioadă.

„Eu sunt în afara partidului. Eu mă alătur în sensul că o sprijin. Îl felicit pe Alin Tișe. A avut niște poziții foarte frumoase, foarte curajoase, dinainte. Îi felicit și pe cei care au avut curajul din PNL”, a afirmat Crin Antonescu.

Mesajul lui Crin Antonescu vine într-un moment în care partidul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.