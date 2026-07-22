Politica

Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că vrea să facă „falanga, armata sorosistă”

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Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că vrea să facă „falanga, armata sorosistă”Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Userizarea Partidului Național Liberal reprezintă un risc major pentru viitorul formațiunii, susține fostul lider al PNL, Crin Antonescu. Acesta a criticat direcția imprimată de actuala conducere a partidului și a lansat un val de critici legate de strategia lui Ilie Bolojan.

Crin Antonescu îl acuză pe Ilie Bolojan că apropie PNL de USR

Fostul președinte al partidului afirmă că actuala conducere împinge partidul către o apropiere de USR, strategie pe care o consideră greșită și care, în opinia sa, riscă să afecteze identitatea liberalilor.

„Este foarte clar. Bolojan asta gândește. USR-ul împreună cu PNL-ul. Păi, dacă el, USR-ul împreună cu PNL-ul, vor să facă falanga, armata sorosistă, pentru ce ceilalți? Că sunt ei în PNL, că sunt în PSD, că sunt în AUR, n-ar găsi niște forme sau n-ar gândi niște forme?”, a declarat Crin Antonescu.

Crin Antonescu.

Crin Antonescu. Sursa foto Facebook

Fostul lider politic susține că PNL își poate pierde identitatea

Fostul lider PNL consideră că apropierea de USR și adoptarea unei direcții ideologice similare ar putea avea consecințe grave pentru partid.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că această userizare sau, nu știu, globalizarea PNL-ului înseamnă moartea lui. Păi, Partidul Național, pentru Dumnezeu!”, a spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu susține platforma conservatoare din PNL și îi felicită pe liberalii care au făcut acest pas

În aceeași intervenție, fostul președinte al partidului și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa unei platforme conservatoare în interiorul partidului și l-a felicitat pe Alin Tișe pentru pozițiile adoptate în ultima perioadă.

„Eu sunt în afara partidului. Eu mă alătur în sensul că o sprijin. Îl felicit pe Alin Tișe. A avut niște poziții foarte frumoase, foarte curajoase, dinainte. Îi felicit și pe cei care au avut curajul din PNL”, a afirmat Crin Antonescu.

Mesajul lui Crin Antonescu vine într-un moment în care partidul traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.

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