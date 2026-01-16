Crimă ciudată la Chicago. Asasinul s-a filmat în timpul atacului

Un bărbat este acuzat de crimă după un atac cu cuțitul produs într-un tren din Chicago, în primele ore ale dimineții de vineri, incident care s-a soldat cu moartea unui pasager, conform Fox News

Potrivit procurorilor, suspectul ar fi înregistrat atât atacul, cât și momentele imediat următoare, folosind telefonul mobil.

Conform informațiilor prezentate de postul FOX 32 Chicago, Demetrius Thurman, în vârstă de 40 de ani, a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul întâi, în urma morții lui Dominique Pollion, un bărbat de 37 de ani. Atacul a avut loc într-un tren al liniei Blue Line din Chicago, în jurul orei 2:17 dimineața.

Documentele instanței arată că victima se afla în vagon de aproximativ o oră și dormea în momentul atacului. Procurorii au precizat că între cei doi bărbați nu a existat nicio interacțiune anterior incidentului și că aceștia nu se cunoșteau.

Potrivit actelor judiciare analizate de jurnaliști, suspectul s-ar fi apropiat de victimă din spate și ar fi început să filmeze cu telefonul mobil înainte de a o ataca.

Dominique Pollion ar fi fost înjunghiat o dată în zona pieptului, în apropierea inimii, și o dată în abdomen, cu un cuțit cu mâner portocaliu.

După atac, victima s-a trezit țipând și a încercat să se îndepărteze pe culoarul vagonului, însă s-a prăbușit la scurt timp. Ulterior, suspectul ar fi coborât din tren și ar fi schimbat garnitura.

Pollion a fost transportat la un spital din apropiere, unde a decedat ulterior, din cauza rănilor suferite.

Procurorii susțin că atât camerele de supraveghere ale Chicago Transit Authority, cât și telefonul mobil al suspectului au surprins atacul și momentele de după.

Imediat după incident, documentele instanței indică faptul că Demetrius Thurman și-ar fi îndreptat camera telefonului către propria față, înregistrându-se.

La sosirea trenului în stația Clark/Lake, un pasager a alertat agenții de securitate aflați pe peron. În timp ce se afla în afara vagonului, suspectul ar fi pornit din nou camera și ar fi declarat: „cineva a pățit-o rău”, după care a părăsit stația.

Imaginile extrase din sistemele de supraveghere au fost transmise programului de recunoaștere facială al statului Illinois, ceea ce a dus la identificarea suspectului.

Ulterior, poliția a emis un buletin de identificare. Un ofițer de poliție din Chicago, care îl întâlnise pe Thurman cu câteva zile înainte, l-a recunoscut pe baza imaginilor. În acel context anterior, suspectul fusese găsit dormind într-un tren Blue Line și prezentase permisul de conducere.

Demetrius Thurman a fost arestat duminică. Potrivit documentelor instanței, acesta purta aceleași haine ca în înregistrările video și avea asupra sa un telefon mobil care conținea imaginile atacului, precum și fotografii cu alți pasageri surprinși în timp ce dormeau în tren.

Procurorii au mai precizat că un văr al suspectului l-a identificat ca fiind persoana din imaginile de supraveghere și că Thurman ar fi recunoscut fapta în fața anchetatorilor.

Demetrius Thurman a fost pus oficial sub acuzare pentru crimă de gradul întâi. Conform FOX 32, istoricul său include infracțiuni precum tulburarea ordinii publice, conducerea sub influența alcoolului și o arestare rutieră în anul 2023. Următoarea sa apariție în fața instanței este programată pentru data de 20 ianuarie.