Crește bilanțul infecțiilor cu West Nile în România. Orașul cu cele mai multe cazuri

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că, până la 2 septembrie, în România au fost înregistrate 58 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 47 confirmate de laborator. În ultima săptămână a mai fost raportat un deces, astfel că bilanțul total a ajuns la trei.

Potrivit celui mai recent raport al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, cazurile au fost înregistrate în perioada 3 iunie - 2 septembrie. Din totalul de 58 de îmbolnăviri, 47 sunt cazuri confirmate, iar 11 sunt considerate probabile. INSP anunță că au fost înregistrate trei decese, toate la persoane vârstnice care aveau și comorbidități.

Îmbolnăvirile au fost raportate la mai multe categorii de vârstă. Un caz a fost înregistrat la grupa 15-19 ani, patru la persoanele între 20 și 29 de ani, trei la categoria 30-39 de ani și șase la grupa 40-49 de ani.

Cele mai multe cazuri apar la persoanele de peste 50 de ani. Au fost raportate 12 cazuri la grupa 50-59 de ani, 15 la categoria 60-69 de ani, 10 la persoanele între 70 și 79 de ani și șapte la cele cu vârsta de cel puțin 80 de ani.

Dintre persoanele infectate, 28 sunt femei, iar 42 dintre bolnavi provin din mediul urban.

Cele mai multe cazuri de West Nile au fost înregistrate în municipiul București, unde sunt raportate 25 de îmbolnăviri.

În Ilfov au fost înregistrate șase cazuri, iar în Călărași și Giurgiu câte patru.

Ialomița are trei cazuri, în timp ce în Cluj, Suceava și Teleorman au fost raportate câte două.

Câte un caz a fost înregistrat în Argeș, Bihor, Brăila, Botoșani, Galați, Harghita, Iași, Mureș, Satu Mare și Vaslui. În cazul din Harghita, expunerea a avut loc în altă țară, dar îmbolnăvirea a fost atribuită județului de rezidență.

Specialiștii recomandă populației să reducă expunerea la țânțari prin purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi.

De asemenea, sunt recomandate utilizarea substanțelor repelente și a insecticidelor în locuință și în jurul acesteia, precum și montarea plaselor de protecție la ferestre.

Oamenii sunt sfătuiți să elimine apa stagnantă din jurul gospodăriilor, să îndepărteze recipientele în care se poate acumula apă și să gestioneze corespunzător gunoiul menajer.