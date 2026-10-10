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Corona Brașov s-a calificat în turul al treilea al European League, în ciuda înfrângerii cu Steaua Roșie Belgrad

Corona Brașov s-a calificat în turul al treilea al European League, în ciuda înfrângerii cu Steaua Roșie Belgrad
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Echipa Corona Brașov a obținut sâmbătă calificarea în turul al treilea al competiției feminine de handbal European League, deși a pierdut în deplasare manșa retur a duelului cu formația sârbă Steaua Roșie Belgrad, scor 26-28.

Corona Brașov s-a calificat datorită scorului mare din tur

Echipa brașoveană a valorificat avantajul consistent obținut în prima partidă și a încheiat dubla manșă cu un rezultat general favorabil, 58-53.

Partida disputată la Belgrad a fost una echilibrată, gazdele reușind să intre la pauză cu un avantaj minim, scor 16-15. Steaua Roșie a continuat să lupte pentru calificare și s-a impus la final cu 28-26, însă diferența de șapte goluri obținută de Corona în tur s-a dovedit decisivă.

În prima manșă, disputată pe teren propriu, formația din Brașov câștigase cu 32-25, rezultat care i-a oferit o marjă importantă înaintea deplasării din Serbia. Chiar dacă nu a reușit să obțină o nouă victorie, Corona și-a îndeplinit obiectivul principal și va continua parcursul european.

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Balsam a fost principala marcatoare pentru Corona

În meciul retur, cele mai eficiente jucătoare ale echipei gazdă au fost Stamenic, autoare a șapte goluri, și Simic, care a înscris de șase ori. Majkic a contribuit cu patru goluri pentru Steaua Roșie Belgrad.

De partea formației brașovene, Balsam a fost principala marcatoare, cu șase reușite. Grozav a înscris de cinci ori, în timp ce Makeeva a încheiat partida cu patru goluri.

Turul al treilea al European League este programat în perioada 7-15 noiembrie. Echipele calificate vor lupta pentru accederea în faza grupelor, iar Corona Brașov va afla în continuare ce adversară va întâlni în această rundă.

România ar putea avea mai multe reprezentante în această fază a competiției

SCM Râmnicu Vâlcea dispută, la rândul său, confruntarea din turul al doilea, după ce a câștigat manșa tur cu formația germană Tussies Metzingen, scor 39-24.

În plus, Dunărea Brăila a fost repartizată direct în turul al treilea, astfel că va intra în competiție în această etapă.

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