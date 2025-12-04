A revenit pe teren după o pauză de 6 ani și a cucerit Supercupa la volei

La 37 de ani, Andrei Laza, de cinci ori campion al României, a obținut cu Corona Brașov singurul trofeu care-i lipsea.

A fost spectacol în Sala Polivalentă din București. Corona Brașov a cucerit Supercupa României la volei masculin, după o victorie cu 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) în fața lui Dinamo, campioana en-titre. Retras din activitate timp de șase ani, dar revenit pe teren în 2023, veteranul Andrei Laza s-a bucurat ca un copil după câștigarea în premieră a trofeului.

Fost component al echipei național, ajuns acum la vârsta de 37 de ani, Andrei Laza este un exemplu pentru toți voleibaliștii.

Revenit în activitate după o pauză de șase ani, el a reușit să cucerească singurul trofeu care-i lipsea din palmares: „Cu siguranță nu mă gândeam acum cinci ani că voi mai câștiga trofee. Am fost retras vreo șase sezoane, dar am jucat pe acasă, pe la Arad, am jucat mult volei pe plajă și asta m-a ținut în formă ca să pot să revin”, a declarat Andrei.

„Eu am început foarte târziu volei, am început pe la 16 ani jumate, prima data am jucat fotbal, că așa era la modă, după aia handbal, am făcut baschet de performanță și apoi m-am apucat de volei. Acum am 5 titluri, 5 cupe și singura Supercupă, care a venit și ea până la urmă”, nu își ascunde mândria Andrei Laza.

La vârsta de 37 de ani, corpul resimte altfel efortul susținut. Laza însă nu se plânge, ci, din contră, face haz de necaz: „Acum asta înseamnă că suntem vii, așa zicem noi între noi, dar mulțumesc lui Dumnezeu că nu este nimic grav, sunt sănătos și mă bucur în continuare să mă antrenez și să joc ori de câte ori e nevoie de mine”.

În perioada în care a fost retras din volei, Andrei a și antrenat o echipă de junioare. Spune că acestea i-au readus bucuria voleiului și recunoaște că se vede în viitor antrenor la nivel juvenil.

„Am și antrenat un sezon, sincer, fetele pe care le-am antrenat m-au readus în volei și le mulțumesc și lor pe această cale. Și da, îmi place foarte, foarte mult, am văzut că asta mi se potrivește mult și m-aș bucura să pun numărul, probabil în baza piramidei, cred că acolo aș putea să ajut cel mai mult. Poate voi putea aduce o nouă mentalitate în voleiul românesc, în rândul copiilor, juniorilor și cred că acolo avem destul de mari probleme. Avem un acoperiș, să zic la o casă, foarte, foarte bun și asta se vede la lotul național de seniori, dar cred că fundația un pic scârție și ca să putem performa pe termen lung, cred că acolo este nevoie foarte mare de o nouă mentalitate”, a spus Andrei.

Pentru Mihai Popovici, liberoul Coronei și unul dintre cei mai buni jucători ai Supercupei, cucerirea trofeului a fost un vis devenit realitate. Ajuns la 34 de ani, pentru el e primul titlu de volei de sală cucerit într-o carieră începută acum două decenii.

„Emoția e de zeci de ori mai mare pentru că este prima mea medalie, primul meu trofeu. Chiar le ziceam colegilor ce trebuie să fac acum… Îi întrebam care e parcursul lucrurilor de aici. Și faptul că am obținut acest trofeu după mulți ani, cu o echipă precum Corona, o echipă nebună, este și mai tare sentimental”, mărturisește cel care a fost unul dintre jucătorii cheie ai brașovenilor în obținerea trofeului.

Mihai Popovici este exemplul cel mai bun că niciodată nu este prea târziu pentru a face mare performanță. După o viață de sportiv petrecută la Universitatea Cluj, formație care alterna între primele două divizii, la vârsta de 34 de ani, în vară, a primit oferta de a juca la deținătoarea Cupei României, Corona.

„În sinea mea tot timpul mai era acolo o speranță. Adevărul e că nu te aștepți niciodată, cu cât înaintezi în vârstă, să mai prinzi oferte bune din toate punctele de vedere. Dar era undeva în mintea mea că mi-aș dori să joc la o echipă echipă care se bate pentru titlu, pentru calificări europene. Am jucat la Cluj vreo 12-13 ani, adunat. Dar le mulțumesc și celor de la acolo pentru că datorită lor am ajuns aici în momentul de față”, a spus el.

Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, a fost încântat de nivelul jocului din Supercupă, care a demonstrat încă o dată valoarea echipelor din campionatul României.

„A fost un meci frumos, cu niște valențe foarte bune din punct de vedere al jocului de volei. S-a dovedit încă o dată că jocul dintr-o singură manșă arată că echipa care este pe moment bine pregătită sau este prezentă în joc își poate apropia mult mai ușor trofeul. Eu zic că nivelul este destul de ridicat în campionatul masculin de volei. Sunt 6-7 echipe care oricând pot întoarce orice rezultat, adică este un echilibru din punct de vedere valoric al echipelor, ceea ce duce și la un campionat mai puternic”, a declarat, după Supercupă, președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru.