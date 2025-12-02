Corneliu Braia, unul dintre liderii PSD din Valea Jiului, a fost găsit fără suflare

Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani și unul dintre liderii Partidului Social Democrat (PSD) din Valea Jiului, a fost găsit mort, în propria casă, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Informația a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Acesta a transmis, într-o postare pe Facebook, că l-a afectat profund pierderea neașteptată a colegului de partid.

„Am aflat cu profundă durere de dispariţia fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul oraşului Uricani. Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristeţe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut şi au lucrat alături de el. Corneliu Braia a fost un om devotat comunităţii, un coleg respectat şi un adevărat sprijin pentru mulţi dintre noi”, a scris preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.

El a adăugat: „Îi vom păstra vie amintirea şi vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni”.

Corneliu Braia, în vârstă de 64 de ani, era liderul PSD Uricani și se afla în cel de-al șaselea mandat consecutiv de viceprimar al orașului.

Potrivit informațiilor din presa locală, citate de b1tv.ro, Corneliu Braia a venit la serviciu în ultimele zile, respectând programul obișnuit. El și-a petrecut minivacanța de Ziua Națională alături de familie și urma să revină la primărie pe 2 decembrie.

Potrivit sursei menționate anterior, viceprimarul nu lipsea niciodată de la serviciu fără să anunțe, iar colegii săi s-au îngrijorat, mai ales că acesta nu a răspuns nici la telefon.

Colegii au sunat la 112 și au cerut intervenția autorităților la domiciliul său. Pentru că nu au primit niciun răspuns, echipajele au fost nevoite să spargă ușa și au găsit trupul neînsuflețit.