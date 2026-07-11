Coreea de Nord critică deciziile adoptate la summitul NATO. Acuzații la adresa Alianței

Coreea de Nord a condamnat sâmbătă Statele Unite și aliații acestora pentru ceea ce consideră o consolidare a blocurilor militare și o accelerare a procesului de înarmare, în urma summitului NATO organizat în această săptămână, relatează Reuters.

Ministerul Afacerilor Externe de la Phenian a transmis, prin intermediul agenției de presă de stat KCNA, că liderii Alianței prezintă exercitarea drepturilor suverane legitime ale Coreei de Nord drept o amenințare.

Instituția a anunțat că NATO și-a demonstrat angajamentul față de confruntarea dintre blocuri prin majorarea cheltuielilor pentru armament și prin consolidarea cooperării militare cu aliații din regiunea Asia-Pacific.

La summitul NATO desfășurat marți în Turcia, oficialii au anunțat achiziții militare și acorduri industriale în valoare de peste 50 de miliarde de dolari.

Deciziile au fost prezentate în contextul în care aliații europeni sunt supuși presiunilor din partea președintelui american Donald Trump pentru a contribui mai mult la eforturile de apărare ale Alianței și pentru a prelua o parte mai mare din responsabilitățile privind securitatea comună.

În marja summitului, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că speră ca Seulul să își extindă cooperarea cu aliații NATO în domeniul cercetării și dezvoltării, inclusiv în ceea ce privește tehnologiile de ultimă generație și producția de sisteme de armament.

În comunicatul transmis prin KCNA, Ministerul Afacerilor Externe din Coreea de Nord afirmă că reuniunea NATO a demonstrat că Alianța este „o organizație orientată spre război și confruntare”, care urmărește interese geopolitice exclusive, în detrimentul păcii și securității din Europa și din regiunea Asia-Pacific.

Phenianul susține, de asemenea, că presiunea exercitată de statele occidentale pentru ca regimul nord-coreean să renunțe la armele nucleare a încetat definitiv. În schimb, autoritățile nord-coreene consideră că eforturile de denuclearizare ar trebui să se concentreze în primul rând asupra a ceea ce descriu drept încercările Coreei de Sud și Japoniei de a-și dezvolta propriile arme nucleare sub protecția Statelor Unite.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe afirmă că aceste demersuri ar trebui să vizeze și ambițiile nucleare ale statelor membre NATO care participă la acordurile de partajare nucleară din cadrul Alianței.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că Phenianul își va apăra suveranitatea, interesele de securitate și pacea regională prin exercitarea responsabilă a drepturilor sale suverane.

Separat, agenția de presă de stat KCNA a anunțat vineri că autoritățile nord-coreene au decis să consolideze forțele nucleare ale țării atât „cantitativ și calitativ”, în contextul în care liderul Kim Jong Un solicită continuarea modernizării armatei și dezvoltarea capacităților militare ale Coreei de Nord.