Regimul de la Phenian a luat o decizie neașteptată și extrem de dură împotriva unuia dintre cei mai influenți lideri militari ai țării. Un înalt oficial nord-coreean, care activa în cadrul organismului responsabil de controlul politic al armatei, a fost demis din funcție și exclus definitiv din partidul de guvernământ. Măsura radicală a fost adoptată în urma unor acuzații grave de corupție, conform informațiilor transmise sâmbătă de agenția de știri KCNA.

Oficialul vizat de această epurare este Pak Chui Hol, care ocupa postul de director adjunct responsabil cu organizarea în cadrul Biroului Politic General al armatei. Acesta a primit sancțiunea disciplinară maximă în cursul unei reuniuni comune la care au participat reprezentanți ai Partidului Muncitorilor din Coreea, ai guvernului și ai forțelor armate.

Evenimentul a beneficiat de prezența directă a liderului suprem Kim Jong-un, un detaliu care subliniază importanța acordată cazului de către regim. Este o situație extrem de rară ca autoritățile de la Phenian să expună public prăbușirea unui oficial de un asemenea rang și ca însuși Kim Jong-un să patroneze o astfel de operațiune de curățare internă.

Comunicatul oficial emis de KCNA aduce la lumină detalii uluitoare despre faptele de care este acuzat fostul director adjunct. Documentul de presă îl incriminează direct pe Pak, susținând că a primit „numeroasă mită de la elemente nesănătoase, obsedate de lăcomie și setea de o poziție înaltă”. Mai mult, oficialul este acuzat că a „jefuit la maximum fondurile statului pe care le-a risipit într-o viață desfrânată și depravată”.

Investigațiile prezentate de agenția de stat arată că rețeaua de influență creată de Pak Chui Hol a pătruns adânc în structurile militare. Potrivit agenției, el a promovat cumpărarea și vânzarea pe scară largă de funcții, acceptarea de mită și manevrele politice frauduloase în cadrul armatei și a împiedicat serios instaurarea sistemului monolitic de conducere al Partidului în întreaga armată, plasând în funcții importante persoane care l-au servit cu credință și i-au dat mită. Prin aceste acțiuni, generalul a destabilizat ierarhia strictă și a pus în pericol controlul absolut pe care partidul îl exercită asupra trupelor.

Consecințele acestor abateri au fost catalogate în termeni extrem de duri chiar de către liderul de la Phenian. În timpul întâlnirii de rang înalt, Kim Jong-un a descris aceste acțiuni drept o „crimă politică împotriva liniei partidului”, utilizând un vocabular care este rezervat de obicei doar celor mai grave amenințări la adresa siguranței naționale. Dictatorul a ținut să transmită un avertisment clar întregului aparat de stat, subliniind că „toate cadrele trebuie să considere respectarea principiilor și integritatea drept rațiunea lor de a trăi”.

Soarta finală a fostului demnitar militar rămâne învăluită în mister, dar perspectivele sunt sumbre. Agenția de presă de la Phenian a menționat că Pak și ceilalți oficiali implicați în acest scandal de proporții au fost aduși deja în fața Curții Supreme din Coreea de Nord, instanță care le-a aplicat o sentință, fără a oferi însă detalii suplimentare despre natura pedepsei.

Chiar dacă lupta împotriva corupției reprezintă o temă recurentă în discursul oficial nord-coreean de mai mulți ani, modul public și radical în care s-a acționat de această dată indică un semnal de alarmă major transmis tuturor elitelor din țară.