HAI România! Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric







Mă alătur dezamăgirii și scârbei prietenului Mirel Curea: actuala configurație a Partidului Național Liberal este rezultatul unor transformări începute în urmă cu aproximativ 12 ani, după fuziunea dintre PNL și formațiunile asociate fostului președinte Traian Băsescu. PNL, ca și politica românească s-a transformat într-un partid diferit de cel pe care îl reprezenta în trecut.

A devenit, acum după lovitura dlui Bolojan, după cea a lui Băsescu, „Partidul Național Reper” , prin împingerea lui ideologică în sfera mizeriei neomarxizante a USR și REPER.” Moartea PNL și a politicii noastre, - apoate greșesc -, a îceput cu mizeria umană Traian Băsescu și se definitivează cu îngrozitorul Ilie Bolojan, acompaniați de aceeași sicofanți din partid, de la televiziuni, universitari frustrați, economiști, artiști fără glorie, etc.

Pitici de grădină, avant la lettre, acum 20 de ani, ajunși acum spre sfârșitul carierei inexistente, slugi pe vecie… Plecarea - oriunde -, din această atmosferă puturoasă pare să fie singura scăpare.