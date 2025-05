Ordin de la Kim Jong Un. Lansarea eșuată a navei Chongjin provoacă noi arestări în Coreea de Nord

Coreea de Nord a arestat al patrulea oficial după accidentul produs săptămâna trecută la lansarea navei de război Chongjin, a informat luni agenția oficială de presă KCNA, potrivit AFP.

Phenianul a anunțat un „accident grav” în timpul ceremoniei de lansare a noului distrugător, în timpul căreia o parte a fundului navei a fost distrusă. Liderul Kim Jong Un, prezent la eveniment, a condamnat acest incident ca fiind un „act criminal”.

Ri Hyong Son, director adjunct al Departamentului industriei munițiilor din Comitetul Central al partidului, a fost convocat și arestat duminică, conform informațiilor furnizate de KCNA. El este „în mare măsură responsabil pentru producerea acestui accident grav”, a subliniat agenția de stat.

Ri Hyong Son este a patra persoană reținută după accident. De asemenea, inginerul-șef al șantierului naval a fost arestat, conform aceleași surse.

Potrivit agențiilor de informații din Statele Unite și Coreea de Sud, „tentativa de lansare laterală” a navei de către Coreea de Nord a eșuat, iar armata sud-coreeană a raportat că nava se află acum înclinată în apă.

North Korea’s latest naval destroyer has been significantly damaged prior to its launch. In a rare acknowledgment, North Korea's state news agency KCNA reported yesterday an incident occurred with a new destroyer in Chongjin, which was close to being launched. pic.twitter.com/0PfuqehYnF

— Open Source Centre (@osc_london) May 22, 2025