Kim Jong Un se răzbună, după ce s-a făcut de râs

Dictatorul comunist din Coreea de Nord a decis arestatarea trei oficiali implicați în construirea unei noi nave de război, după un accident survenit săptămâna aceasta pe distrugător, a transmis duminică agenția oficială de presă KCNA, citată de AFP.

Phenianul a raportat un „accident grav” în timpul ceremoniei de lansare a noului distrugător, când o parte din fundul navei a fost strivită. Liderul țării, Kim Jong-un, prezent la lansare, a condamnat un „act criminal”, atribuindu-l „neglijenței absolute” și „iresponsabilității” mai multor instituții de stat, printre care se numără Departamentul Industriei Munițiilor, Universitatea de Tehnologie Kim Chaek și biroul central de proiectare a navelor.

Persoanele reținute includ inginerul-șef al șantierului naval Chongjin, șeful atelierului de construcții și un director administrativ, toți considerați „responsabili pentru incident”, conform KCNA.

Serviciile de informații din Statele Unite și Coreea de Sud au raportat că „încercarea Coreei de Nord de a lansa nava din lateral” a eșuat, iar nava se află în prezent înclinată în apă, a declarat armata sud-coreeană.

Analiști navali au afirmat că daunele cauzate unei nave după o asemenea defecțiune la lansare pot fi semnificative. Mass-media de stat nu a difuzat imediat imagini ale accidentului.

North Korea’s latest naval destroyer has been significantly damaged prior to its launch. In a rare acknowledgment, North Korea's state news agency KCNA reported yesterday an incident occurred with a new destroyer in Chongjin, which was close to being launched. pic.twitter.com/0PfuqehYnF

— Open Source Centre (@osc_london) May 22, 2025