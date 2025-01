Social Copilul găsit mort pe câmp ar fi fost sfâșiat de câini. Ies noi detalii la iveală







Un copil de patru ani din Craiova, dat duminică dispărut de acasă de bunica sa, a fost găsit mort pe un câmp, la aproximativ 700-800 metri de casă. Secția 6 Poliție Craiova fiind sesizată de către o femeie de 78 ani, din Craiova, care a anunțat că nepotul său în vârstă de patru ani, Iannis, a dispărut în jurul orei 15,00 din fața locuinței sale.

„În jurul orei 18,30 am fost anunțați cu privire la faptul că un minor de 4 ani nu mai este găsit de către bunică, cea care îl avea în grijă. La nivelul Poliției Municipiului Craiova și Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au constituit dispozitive de căutare, cu polițiști de la investigații criminale, de la ordine publică, de la rutieră, Serviciul Criminalistică a fost la fața locului.

Am solicitat sprijinul și colegilor de la Jandarmerie, pompierii au fost de asemennea alături de noi. Ne-am orrganizat cât de repede am putut, am derulat căutări în zona locuinței minorului, în cercuri concentrice, am extins perimetrul de căutare.

Am beneficiat de sprijinul cetățenilor din zona respectivă, care-l cunoșteau pe minor și care au venit în număr mare alături de noi, acoperind o zonă mare de teren, însă din păcate, cu toate aceste eforturi, copilul a fost găsit decedat, pe un câmp viran, la apoximativ 700-800 metri de locuință”, a precizat șeful Secției 6 Poliție Craiova, cms. șef de poliție Adrian Căpraru.

Era crescut doar de bunică

Vecinii au spus că micuțul a fost căutat pe kilometri întregi pentru că era foarte iubit de comunitate. Minorul era crescut de către bunică, tatăl acestuia fiind în pușcărie, iar mama a plecat. Oamenii din zonă au spus că în apropiere se află o rampă de deșeuri și că aici sunt foarte mulți câini periculoși.

Vecinii cred că micuțul a fost sfâșiat de câini

„Groapa de gunoi e în centru orașului. Copilul a fost mușcat de câinii care sunt la groapa de gunoi, sute și sute de câini”, spune un bărbat. Un alt bărbat spune că pe lângă groapa mare de deșeuri, tot în zonă mai este un alt depozit, de unde s-ar aduce resturi dintr-un cimitir al orașului.