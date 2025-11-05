Controverse la Vama București. Noua directoare ar avea legături cu gruparea Murfatlar

Schimbarea conducerii Direcției Regionale a Vămii București, operată la începutul lunii octombrie, a readus în atenție vechile conexiuni dintre instituție și influente grupuri de afaceri. Odată cu instalarea Elenei Spătaru în funcția de director, au apărut suspiciuni privind apropierea acesteia de gruparea cunoscută drept „Murfatlar”, condusă de Vasile Ciaușu, Cătălin Bucura și Cristi Bălan, potrivit unei anchete publicate de Newsonline.ro.

Numirea Elenei Spătaru a coincis cu desemnarea unui nou președinte al Autorității Vamale, în contextul unui amplu proces de reformă menit să elimine vechile rețele de influență care protejau interese private în interiorul sistemului vamal. Totuși, investigațiile arată că una dintre grupările care s-ar fi bucurat de protecție este chiar cea din jurul afacerilor Murfatlar, implicată în comerțul cu produse accizabile.

În dosarul penal care a dus la arestarea fostului șef vamal Paul Petrof, anchetatorii au identificat discuții în care acesta îl avertiza pe Cătălin Bucura despre existența unei anchete și încerca să identifice firmele controlate de grupare pentru a le oferi protecție.

Printre companiile menționate se regăsește Winedepot, firmă la care a lucrat Tudor Cionca, actual inspector vamal, responsabil oficial cu relația cu instituțiile statului, inclusiv cu Autoritatea Vamală, conform propriului profil LinkedIn.

Surse din piață afirmă că Tudor Cionca ar fi chiar fratele Elenei Spătaru, însă chiar dacă această legătură de rudenie nu a fost confirmată oficial, există o relație apropiată între cei doi. În declarația de avere depusă de Elena Spătaru la 15 iunie 2024 apare un împrumut personal de 48.640 de euro acordat lui Tudor Cionca.

Winedepot este considerată una dintre companiile reprezentative ale grupării Murfatlar, alături de Rotact Bev, care are printre acționari societatea Retail Plus Services, o firmă extrem de controversată, cu datorii la stat de aproape 100 de milioane de euro. Prin intermediul acesteia, gruparea ar fi pus pe piață mărcile de țigări Snagov și Carpați.

Vasile Ciaușu colaborează de ani buni în domeniul afacerilor cu țigări cu Cristi Bălan, un personaj trimis în judecată de DNA în dosarul privind neregulile de la Aeroportul Otopeni. În interceptările procurorilor, Bălan se lăuda cu influența sa în cadrul Autorității Vamale, pe care ar fi folosit-o pentru a rezolva problemele firmelor implicate în comerțul cu țigări.

Potrivit unei anchete publicate de Gândul.ro pe 5 noiembrie, Cristi Bălan este în prezent vizat de perchezițiile DNA Iași într-un nou dosar de mare corupție, în care ar fi implicate mai multe persoane din mediul economic și instituțional.