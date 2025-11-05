Social

Controverse la Vama București. Noua directoare ar avea legături cu gruparea Murfatlar

Comentează știrea
Controverse la Vama București. Noua directoare ar avea legături cu gruparea MurfatlarVamă. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Schimbarea conducerii Direcției Regionale a Vămii București, operată la începutul lunii octombrie, a readus în atenție vechile conexiuni dintre instituție și influente grupuri de afaceri. Odată cu instalarea Elenei Spătaru în funcția de director, au apărut suspiciuni privind apropierea acesteia de gruparea cunoscută drept „Murfatlar”, condusă de Vasile Ciaușu, Cătălin Bucura și Cristi Bălan, potrivit unei anchete publicate de Newsonline.ro.

Vama București are noi persoane în funcțiile de conducere

Numirea Elenei Spătaru a coincis cu desemnarea unui nou președinte al Autorității Vamale, în contextul unui amplu proces de reformă menit să elimine vechile rețele de influență care protejau interese private în interiorul sistemului vamal. Totuși, investigațiile arată că una dintre grupările care s-ar fi bucurat de protecție este chiar cea din jurul afacerilor Murfatlar, implicată în comerțul cu produse accizabile.

Bogdan Alexandru Bălan

Bogdan Alexandru Bălan. Sursă foto: Facebook

Conexiuni cu firme din gruparea Murfatlar

În dosarul penal care a dus la arestarea fostului șef vamal Paul Petrof, anchetatorii au identificat discuții în care acesta îl avertiza pe Cătălin Bucura despre existența unei anchete și încerca să identifice firmele controlate de grupare pentru a le oferi protecție.

Printre companiile menționate se regăsește Winedepot, firmă la care a lucrat Tudor Cionca, actual inspector vamal, responsabil oficial cu relația cu instituțiile statului, inclusiv cu Autoritatea Vamală, conform propriului profil LinkedIn.

Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
Spionul cu parfum de trandafiri. Românca Elizaveta, femeia care a vândut secrete pentru Moscova
Spionul cu parfum de trandafiri. Românca Elizaveta, femeia care a vândut secrete pentru Moscova

Surse din piață afirmă că Tudor Cionca ar fi chiar fratele Elenei Spătaru, însă chiar dacă această legătură de rudenie nu a fost confirmată oficial, există o relație apropiată între cei doi. În declarația de avere depusă de Elena Spătaru la 15 iunie 2024 apare un împrumut personal de 48.640 de euro acordat lui Tudor Cionca.

Afaceri controversate și datorii uriașe

Winedepot este considerată una dintre companiile reprezentative ale grupării Murfatlar, alături de Rotact Bev, care are printre acționari societatea Retail Plus Services, o firmă extrem de controversată, cu datorii la stat de aproape 100 de milioane de euro. Prin intermediul acesteia, gruparea ar fi pus pe piață mărcile de țigări Snagov și Carpați.

Vasile Ciaușu colaborează de ani buni în domeniul afacerilor cu țigări cu Cristi Bălan, un personaj trimis în judecată de DNA în dosarul privind neregulile de la Aeroportul Otopeni. În interceptările procurorilor, Bălan se lăuda cu influența sa în cadrul Autorității Vamale, pe care ar fi folosit-o pentru a rezolva problemele firmelor implicate în comerțul cu țigări.

Potrivit unei anchete publicate de Gândul.ro pe 5 noiembrie, Cristi Bălan este în prezent vizat de perchezițiile DNA Iași într-un nou dosar de mare corupție, în care ar fi implicate mai multe persoane din mediul economic și instituțional.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:20 - Tichete sociale pentru mamele din categorii vulnerabile. Ce valoare au și cum vor pute fi folosite
17:12 - Jennifer Anniston și-a oficializat relația. Cine e bărbatul care a cucerit-o
17:04 - Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
17:00 - Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE. 1 Martie 2026, Sala Palatului, ora 19:00. Primăvara începe c...
16:57 - Forumul Civic a respins declarațiile lui Izsak Balazs: Constituția României nu are nevoie de reinterpretări
16:50 - Controverse la Vama București. Noua directoare ar avea legături cu gruparea Murfatlar

HAI România!

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Proiecte speciale