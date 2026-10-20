Volumul lucrărilor de construcții din România a crescut cu 40,5% în august 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 20 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale și la lucrările de construcții noi, iar bilanțul primelor opt luni indică un avans de 15,4% față de perioada similară din 2025, în seria brută.

Datele arată o evoluție pozitivă atât în sectorul locuințelor, cât și în cel al infrastructurii și al clădirilor nerezidențiale. După ajustarea în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, creșterea anuală din august a fost de 35,5%, în timp ce avansul cumulat de la începutul anului a ajuns la 11,7%.

În august 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 40,5%, ca serie brută. Pe categorii de lucrări, construcțiile noi au consemnat un avans de 45,2%, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 39,5%, iar reparațiile capitale au înregistrat o majorare de 22,7%.

Analiza în funcție de tipul construcțiilor evidențiază o creștere de 54,9% pentru clădirile rezidențiale. Construcțiile inginerești, categorie care include lucrări de infrastructură, au avansat cu 39,5%, în timp ce clădirile nerezidențiale au înregistrat o creștere de 33,3%.

Tendința se menține și după ajustarea datelor pentru zilele lucrătoare și sezonalitate. În această variantă de calcul, lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 51%, construcțiile inginerești cu 34,7%, iar clădirile nerezidențiale cu 30,3%.

Comparativ cu luna iulie, volumul lucrărilor de construcții a crescut în august cu 1,6%, în seria brută. Evoluția diferă însă în funcție de tipul lucrărilor și de destinația construcțiilor.

Construcțiile noi au înregistrat o creștere lunară de 3%, în timp ce lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 1%, iar reparațiile capitale s-au redus cu 1,2%.

În funcție de tipul construcțiilor, lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 3,4%, iar cele aferente construcțiilor inginerești cu 2,7%. În schimb, volumul lucrărilor la clădirile nerezidențiale a scăzut cu 1,6%.

După ajustarea pentru zilele lucrătoare și sezonalitate, creșterea lunară a fost mai pronunțată, de 7,2%. În această serie, construcțiile noi au avansat cu 6%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 3,1%, iar reparațiile capitale cu 1,1%.

Totodată, lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 7,3%, cele la construcțiile inginerești cu 6,2%, iar cele la clădirile nerezidențiale cu 2,1%.

Bilanțul pentru perioada ianuarie-august 2026 arată o creștere de 15,4% a volumului lucrărilor de construcții față de primele opt luni din 2025, ca serie brută.

Construcțiile noi au avut un avans de 18,7%, peste media sectorului. Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 10,9%, iar reparațiile capitale cu 6,8%.

Pe tipuri de construcții, lucrările la clădirile rezidențiale au înregistrat o creștere de 22,9%. În cazul construcțiilor inginerești, avansul a fost de 14,9%, iar pentru clădirile nerezidențiale, de 11,3%.

După ajustarea în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, creșterea cumulată a fost de 11,7%. Construcțiile noi au avansat cu 16,8%, lucrările de întreținere și reparații curente cu 9,6%, iar reparațiile capitale cu 4,9%.

În aceeași perioadă, lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 21,6%, construcțiile inginerești cu 11,6%, iar clădirile nerezidențiale cu 10,2%.

Cifrele publicate de Institutul Național de Statistică indică o creștere consistentă a activității din construcții în august și în primele opt luni ale anului. Atât comparația anuală, cât și datele cumulate evidențiază contribuția importantă a construcțiilor noi și dinamica lucrărilor la clădirile rezidențiale.

Totuși, evoluția volumului lucrărilor nu trebuie confundată cu o creștere identică a cifrei de afaceri, a profitului companiilor sau a numărului de locuințe finalizate. Indicatorul măsoară activitatea de construcții și nu oferă, singur, o imagine completă asupra prețurilor, costurilor, cererii sau situației financiare a firmelor din domeniu.