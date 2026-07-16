Consilierul municipal MAN, Ion Onța, reținut într-un dosar în care este acuzat că ar fi prejudiciat două persoane cu 155.000 de euro, respinge acuzațiile prin intermediul avocatei sale. Potrivit apărării, consilierul își recunoaște obligațiile financiare, însă susține că situația reprezintă un litigiu civil, și nu o faptă de natură penală.

Avocata Vera Ursu a declarat că Ion Onța a cooperat cu anchetatorii și a prezentat toate documentele solicitate în timpul investigației.

„Clientul meu pledează nevinovat, a oferit declarații detaliate organului de urmărire penala, a prezentat în mod benevol toate probele solicitate”, a arătat ea.

Apărarea afirmă că sumele primite au fost direcționate către investiții reale și că, înainte de efectuarea perchezițiilor și a reținerii, Ion Onța le-ar fi transmis persoanelor care au depus plângerea notificări prin care își recunoștea datoriile și stabilea un termen pentru restituirea banilor.

Potrivit acesteia, restituirea banilor a fost întârziată din cauza dificultăților întâmpinate pe piața imobiliară și a discuțiilor purtate între părți privind noile termene de rambursare. În prezent, Ion Onța este reținut, iar procurorii urmează să decidă dacă vor solicita aplicarea unei măsuri preventive.

Potrivit PCCOCS, Ion Onța este cercetat într-un dosar în care două persoane susțin că au fost prejudiciate cu 155.000 de euro, după ce li s-ar fi promis un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare din Chișinău.

Anchetatorii susțin că, pentru a crea impresia unor investiții profitabile, suspectul ar fi restituit imediat câte 10% din sumele primite, prezentând plățile drept profit. În realitate, spun procurorii, banii proveneau chiar din sumele transferate de persoanele care au depus plângerea.

Prejudiciul este estimat la 3.077.600 de lei. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul suspectului, oamenii legii au ridicat mai multe probe.

Dacă va fi găsit vinovat, Ion Onța riscă o pedeapsă cu închisoarea între opt și 15 ani.

Mișcarea Alternativă Națională a transmis că nu va adopta o poziție până la clarificarea situației și a invocat prezumția de nevinovăție.

„Există prezumția nevinovăției pentru fiecare persoană”, a transmis formațiunea.