Conferinţă cu proteste la Chişinău. Au venit să le ceară socoteală administratorilor de insolvenţă. Video

Republica Moldova. Altercaţii la un centru comercial din Chişinău, unde mai multe persoane care se declară victime ale administratorilor de insolvenţă, au venit să le ceară socoteală. Cca 20 de persoane au venit să protesteze împotriva pretinselor fărădelegi ale administratorilor, adunaţi la o conferinţă în sala de festivităţi de la primul etaj al Centrului de business Toro.

Oamenii au fost îmbrânciţi şi agresaţi fizic de agenţii de securitate, interzicându-le accesul chiar şi în cafeneaua de la parter. Iar un bărbat în vârstă de 70 de ani, care se afla în cafenea, a fost târât cu forţa afară. Paznicii au devenit în special brutali după ce la faţa locului au rămas doar câţiva oameni în etate.

Un agent de securitate, care a refuzat să-şi divulge numele, ne-a comunicat că au primit de la organizatorii conferinţei fotografiile mai multor persoane, cu indicaţia să nu le permită accesul la conferinţă „din motive de securitate”.

Conferinţa cu genericul „Dreptul european al insolvenţei” a fost organizată de cătreavocatul Gheorghe Macovei, membru al Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor de insolvenţă şi clienta sa, administratoarea autorizată Irina Selevestru, învinuită în două doisare penale pentru insolvenţă frauduloasă.

Unul din participanţii la conferinţă a comunicat pentru EvZ, solicitând anonimatul, că principala problemă care urma să fie pusă în discuţie era propunerea unei iniţiative legislative, prin care administratorilor să li se dea dreptul de a vinde bunurile întreprinderii aflate în insolvenţă fără acordul creditorilor.

Solicitat de EvZ , Gheorghe Macovei a respins versiunea, menţionând că este vorba de o conferinţă ştiinţifică. Avocatul a spus că în sală nu mai există locuri nici pentru jurnalişti, iar înregistrarea participanţilor s-a încheiat.

La scurt timp, Gheorghe Macovei a condus în sala de conferinţe un grup de cca 20 de studenţi de la facultatea de drept, unde avocatul este şi profesor.

Sursele EvZ au comunicat că prezenţa la conferinţă a fost sub aşteptări, majoritatea administratorilor autorizaţi ignorând invitaţiile. Iar din cei aproape 200 de executori judecătoreşti au dat curs invitaţiei doar trei.

Precizăm că taxa de participare la conferinţă a fost de 1000 de lei (cca 50 euro).

Înarmaţi cu placate şi drapele, oamenii au venit să le ceară socoteală administratorilor care le-ar fi afectat interesele.

„După cum vedem, oamenii simpli, oamenii de afaceri nu sunt lăsaţi să se expună. Probabil că au ceva de ascuns. Căci printre organizatori sunt peroane cercetate penal. Cred că scopul acestei conferinţe este pentru spălarea imaginii administratorilor implicaţi în schemele de preluare ilegală a afacerilor. Există o grupare în interiorul breslei, care se ocupă cu atacurile raider.

De aceea, mă adresez repetat conducerii de vârf la ceea ce se întâmplă în ţară, în sălile de judecată, când întreprinderile sunt trimise în insolvenţă pentru datorii fictive.Eu am fost gata să achit taxa de intrare ca să intru la această conferinţă şi să adreseş doar o singură întrebare. Cum se poate ca o întreprindere prosperă, cu milioane în cont, să fie trasă spre faliment pentru o datorie fictivă de câteva mii de lei.

Sunt oameni destepţi, magiştri în drept, dar cu conştiinţa neagră, care se gândesc doar la propriul buzunar, distrugând ”, a declarat Victor Iavtuhovschi, om de afaceri.

„Ce rău le-am făcut noi? De ce au procedat aşa cu noi? Am rămas la bătrâneţe pe drumuri, fără bani şi fără casă. Unde să mă duc, cui trebuiesc eu, bătrână şi bolnavă?”, a declarat o protestatară. Femeia ne-a povestit că doi administratori, soţ şi soţie, au băgar în insolvenţă nejustificată întreprinderea care le-a construit blocul în care au investit.

Deşi a rămas doar ca blocul să fie dat în exploatare şi ei să-şi primească cheile la locuinţe, administratorii insistă să vândă casa unui potenţial investitor, care face parte din schemele lor.

Cu două zile înainte de conferinţa administratorilor, un grup de oameni de afaceri din diferite ţări ale Uniunii Europene au anunţat că fac front comun împotriva pretinselor abuzuri din partea administratorilor de insolvenţă. Businessmanii au semnat o declaraţie comună, în care au solicitat susţinerea guvernării de la Chişinău.

Declaraţiile au fost făcute marţi, 25 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă la Chişinău, la care au participat oameni de afaceri din Cehia, Italia, România, Luxemburg, Estonia şi Republica Moldova. Participanţii la conferinţă susţin că au investit în Republica Moldova, însă businessul le-a fost deturnat de administratorii de insolvenţă care le-au pornit dosare fictive pentru a-i duce la faliment.

A doua zi, businessmanii au fost primiţi în audienţă de Larisa Miculeţ, consiliera preşedintei Maia Sandu.

Investitorii străini au atras atenţia autorităţilor despre fenomenul periculos care afectează economia şi atragerea investiţiilor străine.