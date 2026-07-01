Republica Moldova. Guvernul a suspendat miercuri, 1 iulie, concursul anunţat cu o lună în urmă de Agenţia Proprietăţii Publice (APP) pentru funcţia de director al Întreprinderii de stat Moldtelecom.

Decizia a fost luată la o zi după demisia şefului de la APP, Roman Cojuhari, în contextul scandalului de la Întreprinderea de stat MoldATSA. Guvernul a promis reluarea concursului după verificarea întreprinderilor de stat.

Amintim că Evenimentul Zilei a scris cu cinci zile înainte de suspendarea concursului despre o posibilă tentativă de trucare a concursului pentru şefia Moldtelecom.

Şeful Cabinetului de Miniştri de la Chişinău, Alexandru Munteanu, a justificat decizia de suspendare a concursului pentru Moldtelecom pentru a verifica informaţiile din presă.

„Solicit suspendarea concursului pentru selectarea directorului Moldtelecom până la clarificarea tuturor aspectelor apărute în spațiul public.

Solicit, de asemenea, suspendarea promovării proiectului privind modificarea modului de calcul al defalcărilor din profit ale întreprinderilor de stat, atât timp cât există întrebări serioase privind activitatea MoldATSA și a altor întreprinderi de stat.

Guvernul nu va modifica regulile privind defalcările din profit. Regula este simplă: mai întâi verificăm, facem ordine și apoi aprobăm.

În echipa Guvernului este loc doar pentru oameni integri și profesioniști. Cine nu poate respecta aceste standarde trebuie să-și asume responsabilitatea”, a declarat premierul în cadrul şedinţei Guvernului de miercuri.

Evenimentul Zilei a scris la sfârşitul săptămânii trecute că concursul pentru Moldtelecom este marcat de numeroase suspiciuni de intervenție la nivel înalt de persoane din conducerea politică a Republicii Moldova.

Precizăm că, la concursul anunțat pentru data de 2 iunie curent, au depus dosare doar doi candidați. Este vorba despre Viorel Motorniuc, care deține în prezent funcția de director interimar al SA Moldtelecom. Anterior, acesta deținea funcția de consilier al fostului premier Natalia Gavrilița.

Al doilea, Andrei Preașcă, în prezent director comercial la Grupul de companii Eragreat, cu proiecte în promovarea energiei regenerabile, în perioada 2001-noiembrie 2024, a fost director la Orange Moldova. Acesta este protejat de finul unui politician puternic, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Care a fost reales președinte al PAS, partidul de guvernământ.

Sursele EvZ susţin că Andrei Preaşcă ar fi fost rugat să plece de la Orange Moldova, pentru pretinse fraude. Iar ulterior ar fi promovat la şefia Moldtelecom-lui de către Roman Cojuhari.

Amintim că întreprinderea de stat Moldtelecom este cel mai experimentat și mai mare operator din țară, singurul care asigură toată gama de servicii, la nivel național - telefonie mobilă, telefonie fixă, Internet mobil, Internet fix și IPTV, cu poziții constante de lider pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii din Republica Moldova.

Întreprinderea, cu cifra de afaceri de 1.657.703.401 MDL, are 2.320 de angajați. Începând cu anul 2023, după mai mulţi ani de stagnare, SA a înregistrat o creştere vertiginoasă a ratei profitului, de la 39.909 milioane lei, în 2022, la 159.870 milioane în 2024.