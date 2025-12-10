Comisia Europeană preia responsabilitatea garanțiilor pentru Ucraina. Franța și Italia scapă de risc imediat

Franța și Italia pot respira ușurate după ce Oficiul European de Statistică (Eurostat) a transmis că garanțiile financiare necesare pentru sprijinirea unui pachet de finanțare de 210 miliarde de euro destinat Ucrainei nu vor crește povara datoriei publice a celor două țări, potrivit Politico.

Potrivit scrisorii Eurostat, garanțiile care susțin împrumutul, garantate prin activele înghețate ale statului rus aflate pe teritoriul Belgiei, vor fi considerate „datorii contingente”.

În practică, acestea ar influența datoria țărilor membre doar dacă ar fi activate.

„Niciuna dintre condițiile care ar duce la transferul răspunderii UE către statele membre nu ar fi îndeplinită”, se arată în scrisoare, Eurostat precizând că șansele ca țările UE să plătească vreodată aceste garanții sunt mici. În schimb, Comisia Europeană va fi responsabilă pentru aceste garanții.

Franța și Italia solicitaseră clarificări privind modul în care garanțiile ar fi tratate conform regulilor UE pentru cheltuieli publice, având în vedere că ambele țări au un nivel al datoriei ce depășește 100% din produsul intern brut.

Scrisoarea Eurostat este așteptată să reducă temerile că semnarea împrumutului ar putea submina încrederea investitorilor în țările cu datorii ridicate și ar putea crește costurile de împrumut.

Aceasta este o chestiune importantă pentru Italia și Franța, în contextul summitului UE programat săptămâna viitoare, unde liderii vor discuta inițiativa de sprijin financiar pentru Ucraina.

Comisia Europeană a propus ca toate statele membre să împartă riscul prin furnizarea de garanții financiare în cazul în care Kremlinul reușește să recupereze activele sancționate, păstrate în depozitul financiar Euroclear din Bruxelles.

Potrivit Eurostat, „posibilitatea ca țările UE să plătească pentru împrumut este un eveniment complex fără o evaluare clară a probabilității la momentul inițierii”.

Germania urmează să suporte cea mai mare parte a împrumutului, garantând aproximativ 52 de miliarde de euro conform proiectului Comisiei.

Această sumă ar putea crește, întrucât Ungaria a refuzat să participe la inițiativa de finanțare pentru Ucraina. Scrisoarea Eurostat nu este însă așteptată să modifice poziția Belgiei, care solicită garanții mult mai mari și mai multe măsuri de protecție legală împotriva represaliilor Rusiei.

Cel mai mare risc pentru propunerea Comisiei îl reprezintă posibilitatea deblocării activelor dacă țările pro-Rusia refuză să mențină sancțiunile existente.

În prezent, sancțiunile UE trebuie reautorizate în unanimitate la fiecare șase luni, ceea ce înseamnă că țări prietenoase cu Kremlinul, cum ar fi Ungaria și Slovacia, ar putea determina eliberarea fondurilor sancționate printr-un simplu vot negativ.

Pentru a reduce această posibilitate, Comisia a sugerat o soluție juridică controversată, care va fi discutată de ambasadorii UE.