Comisia Europeană investighează gigantul software SAP pentru posibile practici anticoncurențiale

Comisia Europeană a anunțat declanșarea unei anchete pentru a verifica dacă gigantul german de software SAP a recurs la practici care ar putea încălca regulile concurenței. „SAP prelungește sistematic durata inițială a licențelor ERP on-premises, perioadă în care rezilierea serviciilor de mentenanță și suport nu este posibilă”, precizează Comisia într-un comunicat de presă.

Executivul european a invocat îngrijorări legate de modul în care SAP gestionează serviciile de suport software, susținând că aceste practici ar putea afecta semnificativ concurența pe piață.

Gigantul german este una dintre cele mai valoroase companii din Europa, având o capitalizare bursieră de aproximativ 275 de miliarde de euro.

Comisia Europeană a precizat că investigația vizează în special versiunea „on-premises” a sistemului SAP ERP. Termenul „on-premises” se referă la software instalat și operat pe serverele proprii ale companiei, spre deosebire de soluțiile „cloud”, care sunt accesibile de la distanță prin centrele de date ale SAP.

Ancheta preliminară a Comisiei Europene se concentrează pe patru practici aplicate de SAP în ceea ce privește serviciile de mentenanță și suport pentru sistemul „ERP on-premises”, existând suspiciunea unui posibil abuz de poziție dominantă.

Potrivit instituției, compania ar îngreuna accesul clienților la servicii oferite de alți furnizori, iar o altă preocupare este faptul că SAP ar restricționa posibilitatea clienților de a renunța la serviciile de mentenanță și suport aferente licențelor pe care nu le mai utilizează.

„SAP percepe retroactiv taxe de reactivare și de mentenanță clienților care reîncep abonamentul la serviciile de mentenanță și suport după o perioadă de întrerupere. În unele cazuri, aceste taxe corespund sumei pe care clienții ar fi plătit-o dacă ar fi rămas abonați în continuare”, se precizează în comunicatul emis de Comisia Europeană.

SAP este o companie multinațională din Germania specializată în dezvoltarea de aplicații software dedicate mediului de afaceri, utilizate pentru administrarea diverselor procese operaționale. Printre acestea se numără și soluțiile ERP, care susțin activități esențiale precum gestionarea finanțelor, a resurselor umane și a proiectelor corporative. Reprezentanții SAP au transmis că politicile și acțiunile companiei respectă integral regulile Uniunii Europene privind concurența.

„Tratăm cu seriozitate problemele ridicate și colaborăm îndeaproape cu Comisia Europeană pentru a le rezolva”, se arată în comunicatul transmis de companie.

SAP se află în competiție directă cu giganți precum Microsoft și Oracle pe piața sistemelor ERP.