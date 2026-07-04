Reprezentativa din Columbia și-a asigurat locul în optimile Cupei Mondiale, după ce a învins sâmbătă, la Kansas City, selecţionata Ghanei cu scorul de 1-0, potrivit FIFA.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Arias, în minutul 14, într-un joc dominat în mare parte de sud-americani, dar marcat de o rezistenţă tenace a africanei.

Columbia a controlat partida încă din primele minute și și-a concretizat superioritatea prin golul lui Arias. În minutul 57, Luis Diaz a mai înscris o dată, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. Deși nu a mai marcat, echipa din Columbia a reușit să își apere avantajul minim până la final, obținând o victorie importantă care o propulsează în faza eliminatorie.

Columbia: Vargas - Muñoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, J. Arias (Quintero - 73) - Rodriguez (Rios - 46), Cordoba (Suarez - 8), Luis Diaz (Campaz - 90). Selecţioner: Nestor Lorenzo.

Ghana: Ati Zigi - Senaya (Seidu - 13), Opoku, Luckassen, Mensah - Yirenkyi (Adu - 79), Partey, Sibo (Owusu - 62) - Williams (Fatawu - 62), Ayew (Nuamah - 79), Semenyo. Selecţioner: Carlos Queiroz.

Meciul a fost condus de experimentatul arbitru francez Clement Turpin.

Columbia a demonstrat în această competiție un joc organizat și o soliditate defensivă apreciabilă sub comanda lui Nestor Lorenzo. Echipa sud-americană a traversat o fază de grupă dificilă, dar a reușit să se impună ca una dintre formațiile constante ale turneului. Ghanei, antrenată de Carlos Queiroz, i-a lipsit inspirația în atac, deși a avut câteva momente de pericol prin viteza extremilor.

Prin această calificare, Columbia confirmă revenirea sa în elita fotbalului mondial. În optimi, „Los Cafeteros” vor întâlni reprezentativa Elveţiei, un adversar redutabil, cu experiență în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.

Victoriile la limită precum cea de sâmbătă arată maturitatea acestei generații columbiene, care speră să ajungă cât mai departe în competiție. Pentru Ghana, turneul s-a încheiat prematur, dar africanii au lăsat o impresie de echipă combativă, care va căuta revanșa în viitoarele ediții.