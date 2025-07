Coloane de foc și cenușă. Cel mai puternic episod vulcanic din Indonezia, după 2010

Vulcanul Lewotobi Laki Laki din Indonezia a erupt luni, proiectând o coloană masivă de materiale vulcanice până la o altitudine de aproximativ 18 kilometri și acoperind cu cenușă mai multe sate din apropiere. Activitatea intensă a determinat autoritățile să mențină nivelul maxim de alertă, stabilit încă de luna trecută, potrivit AP.

Potrivit Agenției de Geologie din Indonezia, în timpul erupției s-au înregistrat avalanșe de gaze fierbinți, lavă și fragmente de rocă, care s-au deplasat pe o distanță de până la 5 kilometri pe versanții vulcanului. Imaginile captate de drone au arătat lava acumulându-se în crater, semn al unei mișcări magmatice intense care a declanșat cutremure vulcanice.

„Aceasta este cea mai înaltă coloană de nori fierbinți observată de la erupția majoră din noiembrie 2024, când nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite”, a declarat șeful Agenției de Geologie, Muhammad Wafid, aflat la un seminar în Elveția. Acesta a adăugat că dimensiunile erupției de luni ridică riscuri suplimentare, inclusiv pentru traficul aerian.

În urma activității sporite din ultimele săptămâni, autoritățile au extins perimetrul interzis în jurul vulcanului la 7 kilometri, după ce alerta fusese ridicată pe 18 iunie.

Activitatea seismică intensă a dus și la închiderea Aeroportului Frans Seda de pe insulă, măsură care rămâne în vigoare.

#BREAKING Volcanic Eruption: Lewotobi Laki-Laki

Click on video and sound up 🔊

On July 7, 2025, at 11:05 AM (Indonesia time), the Lewotobi Laki-Laki volcano, located in Southeast Nusa Tenggara, erupted.

The eruption produced an ash column reaching 18,000 meters above the… pic.twitter.com/vyym7I0rO1

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 7, 2025