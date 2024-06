Social Ce vă așteaptă la hotelurile din Kuta, Indonezia. Nemulțumirile turiștilor







Kuta, Indonezia, este o destinație preferată de mulți turiști, mai ales că hotelurile sunt destul de ieftine. Cu toate acestea, multe dintre ele sunt catalogate ca având 4 sau 5 stele. Cel mai apreciat resort este Amnaya Resort Kuta. Cu toate acestea există și voci critice. O noapte de cazare aici costă cam 62 de euro. ”Am stat câteva nopți, experiența medie în cel mai bun caz. Camera în sine este curată și spațioasă, cu facilități bune, iar personalul este foarte amabil.

Cu toate acestea, serviciul trebuie să depășească doar a spune „bună ziua„. Camerele sunt zgomotoase și pereții subțiri de hârtie, se aud sonerii de la alte camere, se aude oricine iese afară. Am avut o experiență neplăcută când unii angajați au intrat în camera noastră în timp ce dormeam.

Hotelurile bine cotate nu sunt pe placul tuturor

Restaurantul este bun, iar micul dejun este interesant, dar au fost zile în care personalul a uitat să servească anumite alimente”, a scris un turist. Anvaya Beach Resort Bali este un alt hotel apreciat, dar nu de către toată lumea. ”Foarte dezamăgit și serviciu slab de către oamenii din față și securitatea Antavaya. Nu este permis să facem fotografii în parcul din spate și chiar și în grupul nostru există persoane cu dizabilități. Autobuzul nostru nu este permis să ne ia lângă hol.

De aceea trebuie să mergem departe”, a scris un alt turist. Ramayana Suites & Resort este un alt resort de lux. Cu toate acestea, există turiști care spun că recenziile nu sunt chiar întocmai cu realitatea. ”Am ales acest hotel pe baza locației, recenziilor și imaginilor postate, însă nu merită ceea ce am plătit.

”Camera era murdară”

Camerele au nevoie de atentie si renovari. Am ajuns și am avut două paturi de o persoană, când am solicitat unul dublu. Am anunțat personalul și ni s-a spus că se vor schimba. Am așteptat 3 ore ca patul să fie schimbat și după două apeluri/vizite la recepție, în sfârșit s-a întâmplat și ne-am putut instala în cameră.

Apoi am văzut cât este de murdară, praf, murdărie. Apoi frigiderul nu a funcționat, un alt apel la recepție. Întreținerea a venit și verificat și apoi a schimbat frigiderul” a explicat un alt turist.