International Golful Jimbaran din Bali, o adevărată încântare. Cât costă hotelurile în zonă și ce servicii oferă







Golful Jimbaran din Bali este un paradis pentru turiști. Aici există mai multe resorturi de 5 stele care au și servicii all inclusive. Cel mai bine cotat este Zuri Express Jimbaran, dar nu de către toți turiștii. ”A fost cea mai proastă experiență hotelieră din Bali. Încep să schimbe prețul din rezervare și-mi propun o cameră „mai bună”.

Prosoapele erau murdare și acolo erau fire de păr în pat. Partea cea mai proastă este că hotelul are pereți atât de subțiri, că poți auzi orice. Deci, dacă vă gândiți vreodată să alegeți aceste hoteluri, nu vă faceți, ar fi o adevărată dezamăgire”, a scris un turist.

Hotelurile din Golful Jimbaran nu sunt pe toate gusturile

The Jimbaran Villa by Ini Vie Hospitality este următorul cel mai bine cotat hotel. Dar nu toată lumea este mulțumită de servicii. ”Cazarea propriu-zisă era drăguță, puțin degradată pe alocuri și mirosea a umezeală în unele dulapuri. Cu toate acestea, personalul părea complet ieșit din realitate, ca și cum hotelul ar fi fost recent deschis.

Am avut micul dejun inclus, care a fost sărac. Pentru cele 4 nopți în care am stat ni s-a spus în ziua 1 că nu există o opțiune de mic dejun vegetarian.. Nu ni s-au oferit niciodată lingurițe cu ceaiul/cafea de la micul dejun, nu existau condiment. A fost cu adevărat dezamăgitor și epuizant să fiu mereu nevoit să întreb, apoi să urmăresc fiecare cerere”, a scris un turist.

4500 de dolari pentru 7 zile de cazare

Ayana Segara Resort este un alt hotel bine cotat. Doar că nici aici lucrurile nu sunt cap-coadă roz. ”Am stat la noua Ayana Segara și am plătit 4500 USD pentru 7 nopți. În prima noastră noapte, am fost ținuți trezi ore în șir de adulți beți cu copii în piscină, care țipau.

Am raportat asta pe numărul de WhatsApp și am sunat la recepție de 4 ori, nu s-a făcut nimic. A doua zi dimineața, am vorbit cu un manager și camera noastră a fost mutată și ni s-a oferit un serviciu spa pe post de scuze”, a explicat un alt turist.