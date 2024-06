International Insula Krabi din Thailanda, o adevărată atracție turistică. Ce vă așteaptă la hotelurile de acolo







Insula Krabi este extrem de spectaculoasă prin prisma peisajelor, dar și a punctelor de atracție. Turismul este foarte bine dezvoltat, astfel că sunt multe hoteluri de 4 sau 5 stele. Cel mai bine cotat este Layana Resort & Spa unde o camera poate costa și 200 de euro pe noapte. Doar că nu toată lumea pare să fie mulțumită de serviciile care se oferă la acest resort.

”Capcană pentru turiști. În niciun caz, acesta nu este un restaurant de stațiune de 5 stele. Camerele sunt bine amenajate, dar învechite și au nevoie de atenție. Stațiunea în sine arată bine, dar cu mult sub ceea ce aș clasifica ca 5* și cu siguranță nu justifică prețul.

Insula thailandeză o destinație de vis

Mâncarea pare pregătită cu același ulei care nu a fost schimbat de ani de zile. Singura grație salvatoare este personalul care este din belșug și minunat” a apreciat un turist. Pimalai Resort and Spa este următorul pe lista preferințelor. Aici o camera costă în jur de 80 de euro pe noapte. Doar că nici acest hotel nu mulțumește pe toată lumea.

”Am ales camera deluxe pentru patru nopți, dar am fost dezamăgit de ceea ce am primit pentru ceea ce am plătit. Totuși pentru un hotel de 5 stele sunt câteva lucruri pe care nu le pot accepta. Micul dejun este destul de sărac față de stațiunea de 4 stele din Samui la care am stat. Calitatea fructelor nu este ok.

Mâncarea una dintre principalele probleme ale turiștilor

Fructele din cameră nu sunt niciodată înlocuite, același fruct a rămas în camera mea 4 nopți”, a povestit un turist. Rawi Warin Resort & Spa din Krabi este un alt resort preferat de turiști. Este tot un hotel de lux cu prețurie care pornesc de la 70 de euro pe noapte.

”Am stat 7 nopti. 1 zi nu am putut încuia usa. 3 zile a curs doar apă rece, 2 zile aerul condiționat nu a funcționat. Când am sunat, ni se spunea mereu că vom trimite tehnicianul. De cele mai multe ori nu venea nimeni”, a povestit un turist.