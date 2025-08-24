Social

Cod galben de vânt puternic. Autoritățile avertizează populația să evite zonele de risc

Cod galben de vânt puternic. Autoritățile avertizează populația să evite zonele de riscVânt puternic. Sursă foto: Unsplash
Republica Moldova. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt, valabilă pentru duminică, 24 august, în intervalul orelor 11:00 – 20:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această perioadă, pe întreg teritoriul țării se prevăd intensificări ale vântului din sector nord-vestic, cu rafale ce pot atinge viteze de până la 15–20 m/s.

În perioada intensificării vântului, se recomandă evitarea deplasărilor, în special în zonele deschise, sub poduri, în parcuri sau în zonele împădurite.

„În timpul aflării afară, persoanele sunt rugate să nu calce cablurile rupte și căzute la pământ”, atenționează specialiștii.

Șoferii trebuie să acorde prudență maximă în timpul deplasărilor atât în Capitală, cât și în zonele rurale. În special la ieșirile din tronsoanele împădurite și sate, la intrările și ieșirile de pe poduri sau la intersecțiile cu autovehiculele de gabarit mare. Totodată, se indică evitarea opririi sau staționării în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care vântul puternic îi poate doborî.

Precauții suplimentare

Persoanele sunt îndemnate să evite parcarea autovehiculelor, precum și aflarea sub arbori bătrâni sau construcții avariate. Asta pentru a preveni incidentele tragice și pagubele materiale. În cazul vântului puternic, se recomandă evitarea conducerii vehiculelor ușoare, cum ar fi motocicletele sau bicicletele, care pot fi instabile în fața rafalelor intense. Maturii și cei care au în grijă minori sunt rugați să-i monitorizeze strict și să nu le permită plimbările în zonele de risc.

Autoritățile municipale, pregătite de intervenție

Primăria Chișinău informează că autoritățile municipale sunt pregătite să intervină în teren după caz.

„În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului Chișinău sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, la numerele (022) 22-22-67, (022) 22-26-04. De asemenea oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.

