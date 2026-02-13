Cod galben de ceață până pe 14 februarie. Șoferii, avertizați asupra riscurilor din trafic

Republica Molodva. Meteorologii au extins codul galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, până pe 14 februarie, ora 12:00. Specialiștii avertizează că, în acest interval, în mai multe regiuni ale țării se va forma ceață densă, iar vizibilitatea poate scădea până la 200 de metri sau chiar sub acest nivel.

Condițiile meteorologice creează dificultăți pentru participanții la trafic, în special pentru șoferi, care sunt îndemnați să manifeste maximă atenție în timpul deplasărilor. Pentru a reduce riscul accidentelor, conducătorii auto trebuie să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, și să evite utilizarea telefonului mobil la volan.

Totodată, poliția și meteorologii recomandă menținerea unei distanțe mai mari față de vehiculele din față, deoarece în condiții de vizibilitate scăzută distanțele sunt mai greu de apreciat. Atenție sporită este necesară atât în localități, cât și în afara acestora, unde pietonii sau obstacolele pot deveni greu de observat.

Pe lângă ceață, țara traversează și un val de aer cald care determină temperaturi peste media obișnuită pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozelor meteorologice, în intervalul 12–15 februarie, valorile maxime vor varia între 5 și 11 grade Celsius, depășind cu aproximativ 5–7 grade media climatică specifică mijlocului lunii februarie.

Pentru ziua de sâmbătă, 14 februarie, meteorologii anunță cer predominant noros, iar temperaturile pot ajunge până la 11 grade Celsius în anumite zone ale țării. Duminică, 15 februarie, vremea va rămâne relativ caldă pentru sezon, cu maxime ce vor atinge aproximativ 10 grade Celsius, iar izolat pot apărea precipitații slabe.

Ploile, lapovița și temperaturile negative prognozate pentru următoarele zile ar putea favoriza formarea poleiului și ghețușului pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, țara se va afla, în perioada 15–22 februarie, sub influența unui ciclon care va aduce precipitații și o răcire considerabilă a vremii.

Șefa Secției prognoze din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Nadejda Stolear, susține că vremea va deveni instabilă, iar condițiile meteo pot crea dificultăți pentru populație.

„Se prevăd precipitații preponderent sub formă de ploaie. Iar în noaptea spre 16 februarie se estimează temperaturi mai scăzute, existând posibilitatea ca acestea să favorizeze formarea gheții”, a declarat specialista.

Scăderea temperaturilor pe timpul nopții ar putea duce la apariția ghețușului pe carosabil și trotuare, ceea ce va îngreuna circulația și va crește riscul accidentelor rutiere sau alunecărilor pentru pietoni. Meteorologii avertizează că aceste condiții pot afecta în special deplasările din orele dimineții și serii, când temperaturile sunt mai scăzute.

„În astfel de situații, chiar și cantitățile reduse de precipitații pot duce la formarea unui strat subțire de gheață, greu de observat, dar extrem de periculos pentru participanții la trafic”, a explicat Nadejda Stolear.

În contextul schimbării condițiilor meteorologice, Centrul Național de Management al Crizelor îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și responsabilitate. Reprezentanții instituției recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în perioadele cu vreme nefavorabilă și pregătirea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul rece.

„Îndemnăm cetățenii să fie atenți la deplasările pe drumuri, trotuare și în apropierea bazinelor acvatice. Este important ca fiecare persoană să țină cont de condițiile meteorologice și să adopte măsuri de siguranță”, au transmis reprezentanții Centrului Național de Management al Crizelor.

Totodată, populația este sfătuită să pregătească surse alternative de iluminat, cum ar fi lanternele, bateriile de rezervă sau acumulatoarele pentru telefoanele mobile, în cazul unor eventuale întreruperi ale energiei electrice. Autoritățile recomandă și acordarea sprijinului persoanelor vulnerabile din comunitate.

Reprezentanții CNMC dau asigurări că instituțiile statului sunt pregătite să intervină prompt în situația în care condițiile meteorologice se vor înrăutăți în perioada 15–22 februarie.