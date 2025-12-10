Politica Breaking news

Coaliția de guvernare, cutremurată de anunțul PSD. Moțiune împotriva Dianei Buzoianu

Diana Buzoianu. Sursă foto: Facebook
PSD a decis să depună o moțiune simplă împotirva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Anunțul a fost făcut miercuri seară de Daniel Zamfir, liderul din Senat al social-democraților.

Moțiunea simplă nu duce și la căderea ministrului, dacă va trece. Dar, arată că demnitarul respectiv a primit un vot de blam. Iar decizia celor de la PSD relevă mari tensiuni în coaliția de guvernare.

Daniel Zamfir

Daniel Zamfir. Sursă foto: Facebook

BUZOIANU, NE VEDEM LA MOTIUNE!

Plina de tavna, ministra habarnista vorbeste de onoare.Demisia de onoare a directorului general pentru care a girat si caruia i-a multumit pentru ce a facut.

DOREL traieste in lumea lui si minte cum respira.

Zice ca nu are nicio raspundere pentru ca de doua saptamani 120000 de oameni n-au apa potabila.

Ireal!

Ne vedem la motiune!”, a scris Daniel Zamfir pe contul de Facebook.

Și AUR a depus o moțiune simplă

De asemenea, azi, senatorii AUR și „Pace Întâi România” au depus și ei o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, documentul fiind semnat de 39 de parlamentari, depășind pragul minim necesar de 34 de semnături.

Moțiunea simplă depusă de senatorii AUR și „Pace Întâi România” va fi dezbătută și votată luni, la ora 16.00, în aceeași zi în care plenul Senatului și Camerei Deputaților se va pronunța asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Documentul are șanse reale de adoptare dacă PSD decide să îl susțină, potrivit surselor parlamentare.

De la ce au plecat marile probleme cu alimentarea apei

Lucrările la acumularea Paltinu și creșterea turbidității apei brute au lăsat zeci de mii de persoane fără apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița. Situația a impus intervenția Comitetului pentru Situații de Urgență, distribuirea de apă din rezervele de stat și avertizări ale autorităților sanitare făcute către populația din zonele afectate.

