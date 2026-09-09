Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat, miercuri, postul Realitatea Plus cu amenzi în valoare totală de 15.000 de lei, după ce a constatat nerespectarea unor prevederi referitoare la informarea corectă, imparțialitate și echilibru în programele de știri și dezbateri. Deciziile au fost luate după analizarea unor rapoarte întocmite de Direcția Monitorizare, în urma autosesizării și a sesizărilor primite de Consiliu.

Cea mai mare sancțiune, de 10.000 de lei, vizează mai multe emisiuni difuzate de Realitatea Plus în perioada 1-27 aprilie.

CNA a constatat că nu au fost respectate prevederile art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Potrivit articolului, „În programele de știri și dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparțialitatea și echilibrul și să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

Sancțiunea a fost stabilită în urma analizării edițiilor emisiunilor „Culisele statului paralel” din 1, 5 și 9 aprilie, „Breaking News” din 4 și 11 aprilie, precum și a unor emisiuni de știri și dezbateri difuzate pe 8 aprilie.

Au mai fost luate în calcul ediția „Tunurile pe politicieni” din 10 aprilie, edițiile „Plus Matinal” din 17 și 20 aprilie și ediția „Deschide lumea” din 24 aprilie.

Realitatea Plus a primit o a doua amendă, în valoare de 5.000 de lei, pentru edițiile din 17 iunie ale emisiunilor „Lupta pentru România”, „Prime Time News” și „Culisele statului paralel”.

Potrivit CNA, au fost încălcate prevederile art. 82 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, care stabilesc că „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință”.

Printre titlurile afișate în timpul programelor analizate s-au numărat „Surse, Acuzații: Înțelegere Magyar - Bolojan pentru Neptun Deep” și „Surse: Bolojan s-a înțeles cu UDMR în schimbul gazelor”.

În aceeași ședință, CNA a decis să emită o somație publică pentru postul B1 TV, în urma difuzării emisiunii „Hai cu noi” din 10 mai.

Consiliul a constatat nerespectarea art. 130 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care prevede că „Calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor și vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre”.

CNA a analizat și sesizările referitoare la materiale audiovizuale publicate în mediul online. Consiliul a constatat încălcarea art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit căruia „Toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor”.

În consecință, au fost emise decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal identificat pe mai multe conturi de TikTok și profiluri de Facebook.

Pe TikTok, măsurile vizează conturile 29denis1, 60m.media.group, anchetatorii3, daniel.moldovan8, dmx990, dorelneagu0, observator.politic, romania.politica, soricelbloc, user5521000991953marianr și Georgiana Onișor.

Pe Facebook, au fost indicate profilurile 5news.RO, Gazetarii.RO, Observator Politic, Romania Politica și Irina Olariu.

CNA a dispus o măsură separată și pentru un material audiovizual identificat pe profilul de Facebook Dumitru Flucus, material care a fost găsit și pe contul de TikTok al utilizatorului angel.draganoiu.

Consiliul a invocat încălcarea art. 51 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care prevede că „Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe”.

De asemenea, CNA a indicat art. 52 alin. (1), potrivit căruia „Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică, negarea și/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist și comunist, a autorilor crimelor și abuzurilor acestor regimuri, precum și denigrarea victimelor acestora”.

Deciziile de sancționare și ordinele de a acționa împotriva conținutului ilegal urmează să fie publicate pe site-ul oficial al CNA după redactare și comunicarea documentelor către părțile vizate.