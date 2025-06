International Clint Eastwood, victima unui interviu fake într-un ziar din Austria







Clint Eastwood a declarat că un interviu recent publicat în ziarul austriac Kurier este o invenție. Citatele din acest presupus interviu, care îl implicau pe actorul și regizorul câștigător al premiului Oscar, au devenit virale în weekend și au fost preluate de mai multe site-uri.

Eastwood a afirmat că nu a avut niciodată o discuție cu nimeni de la Kurier

„Au apărut recent câteva articole despre mine”, a spus Eastwood pentru Deadline.

„Am simțit nevoia să clarific lucrurile. Pot confirma că am împlinit 95 de ani. De asemenea, pot afirma că nu am acordat niciodată un interviu unei publicații austriece numite Kurier sau oricărui alt jurnalist în ultimele săptămâni, iar acel interviu este complet fals”, a adăugat el, conform The Guardian.

Eastwood, care a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 95 de ani, fusese inițial citat spunând că se află în faza de preproducție a unui nou film și că se opune „unei ere a remake-urilor și francizelor”.

Kurier nu a dat informații despre interviu

Kurier, cu sediul în Viena, are un tiraj de aproximativ 100.000 de exemplare. Până în prezent, nu există o declarație oficială din partea Kurier sau detalii despre cum a fost realizat interviul. Sub articol, o notă menționează că ziarul „investighează în prezent problema”.

Cel mai recent film al lui Eastwood, „Juror #2”, cu Nicholas Hoult în rol principal, a fost lansat la sfârșitul anului trecut, iar detalii despre următorul său proiect nu au fost confirmate. Într-un interviu acordat revistei Metrograph pentru promovarea filmului, Eastwood a discutat despre moștenirea sa ca regizor.

Eastwood: Eu vreau să merg înainte. Consider că este o experiență emoțională

„Asta depinde de public să răspundă”, a spus el. „Eu vreau să merg înainte. Consider că este o experiență emoțională. Vine la tine. Ai o poveste și faci un film din ea. Trebuie doar să avansezi. Dacă te gândești prea mult la cum s-a întâmplat, s-ar putea să strici totul. Mă întorc și mă uit la filmele pe care le-am realizat și aș putea întreba: „De ce naiba am făcut asta?” Nu-mi amintesc! S-ar putea să fi fost cu mult timp în urmă”.

Recent, Eastwood i-a adus un omagiu colegului său de scenă Gene Hackman, care a decedat în februarie. „Nu a existat un actor mai bun decât Gene”, a afirmat el. „Intens și instinctiv. Niciodată o notă falsă”. De asemenea, el a adăugat: „A fost un prieten drag care îmi va lipsi foarte mult”.