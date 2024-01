Clint Eastwood – de la 300 de dolari la 375 de milioane. Cum și-a construit un imperiu

Eastwood a început cu roluri minore și și-a crescut treptat câștigurile. Practic, a început cu un salariu de 300 de dolari în anii 1950. Francis in the Navy a fost filmul pentru care a câștigat acești bani.

Apoi, în fiecare episod din serialele în care a jucat, a primit 750 de dolari. Pentru ca în 1964 să primească 15.000 de dolari pentru rolul din A Fistful of Dollars. Acesta a marcat Trilogia Dolarului. Câștigurile sale au crescut de la 50.000 de dolari pentru For A Few Dollars More, la un nivel substanțial de 250.000 de dolari.

La acești bani s-au adăugat o parte din profit pentru The Good, The Bad And The Ugly. Pe măsură ce faima lui Eastwood creștea, la fel și compensația lui.

Eastwood a primit pe o zi de muncă 12 milioane de dolari

Potrivit IMDb, Hang ‘Em High i-a adus 400.000 de dolari plus un procent din veniturile de box office. Anii 1970 și 1980 au adus salarii suplimentare substanțiale pentru Eastwood, inclusiv 1 milion de dolari pentru Coogan’s Bluff. Și 30 de milioane de dolari, inclusiv profiturile, pentru Sudden Impact.

Potrivit TheNumbers, suma globală colectivă de filme cu Eastwood se ridică acum la 2,4 miliarde de dolari. Câștigătorul Premiului Academiei a obținut într-o zi 12 milioane de dolari. Pentru filmul de comedie de acțiune Every Which Way But Loose, în care a jucat într-un rol neobișnuit.

Alte salarii notabile ale lui Eastwood includ 7 milioane de dolari pentru In The Line of Fire și 10 milioane de dolari pentru Heartbreak Ridge, pe care l-a regizat și el. Apoi Eastwood s-a apucat de regizat, de unde a scos din nou venituri considerabile.

Actorul și cariera politică

Gama variată de genuri, de la drame de război până la povești intime de dragoste, reflectă versatilitatea opțiunilor de producție ale lui Eastwood. Deși cei mai mulți îl cunosc pe Clint Eastwood pentru prezența sa pe ecrane, el s-a aventurat și în politică, fiind primar al orașului Carmel-by-the-Sea, California, între 1986 și 1988.

Sub conducerea sa, a fost construită o clădire anexă a bibliotecii orașului, sporind resursele comunității. Eastwood deține un portofoliu vast de imobiliare în California, inclusiv o proprietate de 15.000 de metri pătrați în Carmel-by-the-Sea, care l-a costat 20 de milioane de dolari pentru a construi.