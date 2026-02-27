Claudiu Târziu: Lupta împotriva sărăciei nu cere un efort bugetar

Din cuprinsul articolului Combaterea sărăciei: cea mai profitabilă investiție

Claudiu Târziu (ECR) a discutat despre nevoia Uniunii Europene de a investi în comunitățile defavorizate, considerând că un astfel de demers își justifică costurile financiare. „Lupta împotriva sărăciei nu cere un efort bugetar, ci este una dintre cele mai profitabile investiții pe care le putem realiza”, a declarat europarlamentarul.

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, a vorbit în plenul Parlamentului European despre necesitatea unor investiții masive într-o strategie pentru eradicare sărăciei.

A explicat că lipsa condițiilor minime pentru un trai decent provoacă pretutindeni boli, analfabetism, marginalizare și infracționalitate.

Lupta împotriva sărăciei nu cere un efort bugetar, ci este una dintre cele mai profitabile investiții pe care le putem realiza. Fiecare euro investit astăzi în infrastructură, servicii medicale accesibile, programe de educație și formare profesională va reduce mâine bugetele alocate pentru sănătate, ordine publică sau asistență socială.

A subliniat că Parlamentul European trebuie să aibă curajul și decența să combată sărăcia la fel de hotărât cum a fost să reducă poluarea în Uniunea Europeană.

Banii vin tot de acolo de unde am găsit fonduri pentru achiziția de vaccinuri și pentru uriașele cheltuieli de înarmare. O Uniune Europeană echitabilă și prosperă este mai greu de învins decât una săracă, dar înarmată până în dinți.

Mai jos puteți să urmăriți intervenția pe care a avut-o în Parlamentul European:

Articol plătit de Grupul ECR din Parlamentul European. Sursa FOTO: ECR