Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, a criticat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg abordarea Comisiei Europene privind electrificarea economiei, susținând că obiectivele propuse nu țin suficient cont de diferențele dintre statele membre și de rolul energiei nucleare în asigurarea securității energetice.

În intervenția sa adresată comisarului european responsabil, Claudiu Târziu a arătat că planurile de electrificare promovate la nivel european prevăd înlocuirea treptată a consumului de petrol și gaze naturale cu energie electrică, fără a acorda însă atenția necesară energiei nucleare.

Potrivit europarlamentarului român, politicile actuale favorizează în principal dezvoltarea capacităților eoliene și fotovoltaice, în timp ce surse stabile și nepoluante precum energia nucleară și hidroenergia sunt insuficient valorificate.

Acesta a subliniat că România dispune deja de capacități importante de producție a energiei curate prin hidrocentrale și prin centrala nucleară de la Cernavodă și că dezvoltarea acestor sectoare ar putea contribui semnificativ la atingerea obiectivelor energetice și climatice ale Uniunii Europene.

Totodată, Claudiu Târziu a atras atenția asupra dificultăților pe care le-ar putea întâmpina unele state membre în implementarea unor obiective uniforme de electrificare.

În opinia sa, stabilirea acelorași ținte pentru toate țările Uniunii Europene ignoră diferențele de dezvoltare a infrastructurii energetice și a rețelelor electrice.

Europarlamentarul a dat exemplul României, unde există încă zone rurale care necesită investiții semnificative pentru modernizarea infrastructurii energetice.

De asemenea, reprezentantul Grupului ECR și-a exprimat rezervele față de propunerile care ar permite integrarea bateriilor vehiculelor electrice în sistemul energetic, apreciind că dreptul de proprietate și controlul utilizatorilor asupra propriilor bunuri trebuie respectate.

În concluzie, Claudiu Târziu a susținut că procesul de electrificare trebuie să fie adaptat realităților fiecărui stat membru, să includă investiții dedicate comunităților rurale și să recunoască rolul energiei nucleare și al hidroenergiei în asigurarea unei tranziții energetice sigure și eficiente.