Politica

Claudiu Târziu: Electrificarea Europei nu poate ignora energia nucleară și realitățile statelor membre

Comentează știrea
Claudiu Târziu: Electrificarea Europei nu poate ignora energia nucleară și realitățile statelor membre
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, a criticat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg abordarea Comisiei Europene privind electrificarea economiei, susținând că obiectivele propuse nu țin suficient cont de diferențele dintre statele membre și de rolul energiei nucleare în asigurarea securității energetice.

Târziu: surse stabile și nepoluante precum energia nucleară și hidroenergia sunt insuficient valorificate

În intervenția sa adresată comisarului european responsabil, Claudiu Târziu a arătat că planurile de electrificare promovate la nivel european prevăd înlocuirea treptată a consumului de petrol și gaze naturale cu energie electrică, fără a acorda însă atenția necesară energiei nucleare.

Potrivit europarlamentarului român, politicile actuale favorizează în principal dezvoltarea capacităților eoliene și fotovoltaice, în timp ce surse stabile și nepoluante precum energia nucleară și hidroenergia sunt insuficient valorificate.

Acesta a subliniat că România dispune deja de capacități importante de producție a energiei curate prin hidrocentrale și prin centrala nucleară de la Cernavodă și că dezvoltarea acestor sectoare ar putea contribui semnificativ la atingerea obiectivelor energetice și climatice ale Uniunii Europene.

ANM anunță cum va arăta luna iulie: caniculă și ploi tot mai puține
ANM anunță cum va arăta luna iulie: caniculă și ploi tot mai puține
Regele Charles a dezvăluit cât plătește impozit pe averea sa
Regele Charles a dezvăluit cât plătește impozit pe averea sa

Diferențe de dezvoltare a infrastructurii între statele UE

Totodată, Claudiu Târziu a atras atenția asupra dificultăților pe care le-ar putea întâmpina unele state membre în implementarea unor obiective uniforme de electrificare.

În opinia sa, stabilirea acelorași ținte pentru toate țările Uniunii Europene ignoră diferențele de dezvoltare a infrastructurii energetice și a rețelelor electrice.

Europarlamentarul a dat exemplul României, unde există încă zone rurale care necesită investiții semnificative pentru modernizarea infrastructurii energetice.

Târziu: procesul de electrificare trebuie adaptat realităților fiecărui stat membru

De asemenea, reprezentantul Grupului ECR și-a exprimat rezervele față de propunerile care ar permite integrarea bateriilor vehiculelor electrice în sistemul energetic, apreciind că dreptul de proprietate și controlul utilizatorilor asupra propriilor bunuri trebuie respectate.

În concluzie, Claudiu Târziu a susținut că procesul de electrificare trebuie să fie adaptat realităților fiecărui stat membru, să includă investiții dedicate comunităților rurale și să recunoască rolul energiei nucleare și al hidroenergiei în asigurarea unei tranziții energetice sigure și eficiente.

Articol finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European

Stiri calde

11:01 - Focuri de armă în București, după ce doi tineri au fugit de polițiști în timpul unui control

10:49 - Strategia Ucrainei dă roade în Rusia. Tot mai multe umilințe pentru Kremlin

10:39 - Record istoric la Cupa Mondială 2026. Peste 3,6 milioane de fani au fost prezenți pe stadioane

10:27 - PNL l-ar propune premier pe Siegfried Mureșan, potrivit unor surse. Negocieri cu PSD pentru rotativă guvernamentală

10:17 - Google Finance se reprofilează: portofolii inteligente, briefinguri AI și aplicație nouă pentru Android

10:08 - Grindeanu, primul în cursa pentru șefia Guvernului pe Polymarket, cu o cotă de peste 50%

HAI România!

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Partidul Național Liberal moare așa cum moare și România: fără spectacol, fără lăutari, fără dric

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale