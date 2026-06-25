Politica

Europarlamentarul Claudiu Târziu a votat avizul privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru infrastructura energetică

Comentează știrea
Europarlamentarul Claudiu Târziu a votat avizul privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru infrastructura energetică
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, a votat în Comisia pentru mediu, climă și siguranță alimentară (ENVI) avizul privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru infrastructura energetică. Dosarul urmărește reducerea birocrației și eliminarea blocajelor administrative care întârzie investițiile în rețele electrice, capacități de stocare, stații de încărcare și alte proiecte energetice esențiale pentru securitatea aprovizionării și competitivitatea economică a Europei.

În calitate de negociator al Grupului ECR pe acest dosar, Claudiu Târziu a susținut proceduri mai simple, termene mai scurte și reducerea poverii administrative, cu respectarea principiilor subsidiarității, neutralității tehnologice și a dreptului statelor membre de a-și decide propriul mix energetic. Totodată, acesta a urmărit facilitarea proiectelor energetice de mică dimensiune și menținerea statutului de interes public major al infrastructurii de rețea, astfel încât investițiile necesare pentru securitatea energetică și modernizarea infrastructurii să poată fi realizate mai rapid și mai eficient.

Potrivit europarlamentarului român, pentru România acest dosar înseamnă investiții energetice realizate într-un ritm mai rapid, rețele mai moderne și mai puțină birocrație. În același timp, sunt păstrate prerogativele naționale privind stabilirea propriului mix energetic și dezvoltarea proiectelor strategice necesare pentru securitatea energetică a țării.

Deși negocierile au presupus o serie de compromisuri, forma finală a avizului păstrează principii considerate esențiale de Grupul ECR, precum subsidiaritatea, neutralitatea tehnologică și securitatea energetică. Din acest motiv, Claudiu Târziu a votat în favoarea avizului adoptat în Comisia ENVI.

Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci

Articol finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

ECR

Sursa foto. ECR

 

Stiri calde

16:40 - Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine în România. Va susține un discurs în Parlament

16:36 - Început de vacanță în Sectorul 4: Totul Verde igienizează și modernizează spațiile pentru copii

16:28 - Rusia a declarat persona non grata un diplomat român. MAE confirmă măsura anunțată de Moscova

16:21 - Cresc taxele de drum. Șoferii români vor plăti cu până la 30% mai mult

16:13 - Trupele Kievului, noi atacuri pe teritoriul Rusiei. Două rafinării, lovite cu drone

16:04 - Schimbare pe piața muncii în 2026. De ce au scăzut concedierile, dar companiile sunt mult mai prudente cu noile angajări

16:00 - Ce înseamnă RTP la sloturi online și cum influențează pe termen lung experiența de joc

15:53 - Ședință crucială la USR înaintea consultărilor cu Nicușor Dan. PSD, exclus din calculele partidului

HAI România!

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Actoria pentru copii, business și/sau educație?

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale