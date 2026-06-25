Europarlamentarul Claudiu Târziu a votat avizul privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru infrastructura energetică

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, a votat în Comisia pentru mediu, climă și siguranță alimentară (ENVI) avizul privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru infrastructura energetică. Dosarul urmărește reducerea birocrației și eliminarea blocajelor administrative care întârzie investițiile în rețele electrice, capacități de stocare, stații de încărcare și alte proiecte energetice esențiale pentru securitatea aprovizionării și competitivitatea economică a Europei.

În calitate de negociator al Grupului ECR pe acest dosar, Claudiu Târziu a susținut proceduri mai simple, termene mai scurte și reducerea poverii administrative, cu respectarea principiilor subsidiarității, neutralității tehnologice și a dreptului statelor membre de a-și decide propriul mix energetic. Totodată, acesta a urmărit facilitarea proiectelor energetice de mică dimensiune și menținerea statutului de interes public major al infrastructurii de rețea, astfel încât investițiile necesare pentru securitatea energetică și modernizarea infrastructurii să poată fi realizate mai rapid și mai eficient.

Potrivit europarlamentarului român, pentru România acest dosar înseamnă investiții energetice realizate într-un ritm mai rapid, rețele mai moderne și mai puțină birocrație. În același timp, sunt păstrate prerogativele naționale privind stabilirea propriului mix energetic și dezvoltarea proiectelor strategice necesare pentru securitatea energetică a țării.

Deși negocierile au presupus o serie de compromisuri, forma finală a avizului păstrează principii considerate esențiale de Grupul ECR, precum subsidiaritatea, neutralitatea tehnologică și securitatea energetică. Din acest motiv, Claudiu Târziu a votat în favoarea avizului adoptat în Comisia ENVI.

Articol finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.