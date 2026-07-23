Eco Sud SA consolidează infrastructura de mediu din județul Dolj printr-o investiție de peste 25,6 milioane de lei la Depozitul Ecologic Mofleni.

Finalizarea închiderii ecologice a primelor cinci celule de depozitare marchează o nouă etapă în dezvoltarea unei infrastructuri moderne, orientate spre protecția mediului și eficiență operațională.

Eco Sud SA anunță finalizarea lucrărilor de închidere ecologică a celulelor 1–5 din cadrul Depozitului Ecologic Mofleni. Este una dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura de management al deșeurilor din județul Dolj, iar valoarea acesteia este de 25.602.058,70 lei.

Închiderea ecologică a unei celule de depozitare este o etapă esențială în ciclul de viață al unui depozit conform. Aceasta presupune aplicarea unor sisteme complexe de izolare și monitorizare care previn infiltrarea apelor, reduc emisiile de gaze și permit integrarea controlată a suprafețelor în peisajul natural.

Prin această investiție, Depozitul Ecologic Mofleni își consolidează rolul de infrastructură strategică pentru județul Dolj, asigurând servicii esențiale pentru aproximativ 600.000 de locuitori din municipiul Craiova și alte 32 de localități.

Totodată, proiectul contribuie la reducerea impactului asupra mediului, la creșterea siguranței operaționale și la respectarea obiectivelor naționale și europene privind gestionarea responsabilă a deșeurilor.

"Finalizarea acestui proiect demonstrează că infrastructura de mediu trebuie privită dincolo de perioada de exploatare propriu-zisă. Închiderea ecologică este o investiție în siguranța generațiilor viitoare, în protejarea resurselor naturale și în dezvoltarea responsabilă a comunităților pe care le deservim. Prin această investiție, Depozitul Ecologic Mofleni devine un exemplu de bune practici în domeniul managementului deșeurilor și reconfirmă angajamentul Eco Sud de a investi constant în soluții moderne și sustenabile", a declarat Ovidiu Adam, director tehnic Eco Sud SA.

Prin finalizarea acestei investiții, Eco Sud SA reconfirmă că dezvoltarea unei infrastructuri moderne de management al deșeurilor reprezintă un element-cheie pentru protecția mediului, creșterea calității vieții și susținerea dezvoltării durabile a comunităților locale.

Eco Sud SA este unul dintre cei mai importanți operatori privați din România în domeniul managementului integrat al deșeurilor, cu peste două decenii de experiență în dezvoltarea și operarea infrastructurilor de mediu.

Compania operează șapte centre de management integrat al deșeurilor în România și este certificată internațional pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, investind constant în soluții sustenabile pentru protecția mediului și a sănătății publice.