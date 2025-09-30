Ciuvică despre Realitatea Plus: Canal de propagandă rusească putinistă în România

Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații politice și a prezentat online o dilemă legat de postul Realitatea Plus. Acesta se întreabă retoric dacă televiziunea este a poporului rus sau a popoului rus.

Fostul consilier prezidențial și-a exprimat nedumerirea cu privire la o chestiune de fond legată de Realitatea Plus. Desigur că această nedumerire a fost exprimată online într-un video postat de Mugur Ciuvică. ”Întrebare cum se spune corect: Realitatea Plus este televiziunea poporului rus sau Realitatea Plus e televiziunea popoului rus.

Clar 100% Realitatea Plus este cel mai mare canal de propagandă rusească putinistă în România. Cel mai mare canal, e clar. Dar cum se spune corect: e canalul poporului rus sau canalul popoului rus. Pentru că ei mai bagă acolo cu poporul. Dar popoul rus este pupat de dimineață până seara zilnic la canalul respectiv”, a argumentat Mugur Ciuvică.

Mulți dintre internauți i-au dat dreptate și au reamintit de problemele financiare ale acestui post. ”Nu înțeleg de ce nu se trece la dizolvarea televiziunilor cu foarte mari datorii. Realitatea ar fi prima spulberată și tare bine ar fi!”, a explicat cineva la videoclipul postat de Mugur Ciuvică.

”Este corect oricum ziceți! Eu mă mir de ce nu este închis de către autorități?”, s-a întrebat o altă persoană din același registru. ”Absolut corect! Ambele! Dar, eu mă întreb uneori, este legal să funcționeze așa o televiziune, care efectiv spală masiv creierii unei anumite categorii de persoane?” a mai comentat un internaut.

”Ambele… Și așteptăm ca ANAF-ul și instituțiile statului să facă dracului ce e corect pentru siguranța și buzunarul țării, și al nostru” a mai scris o altă persoană. Autoritățile par să fie legate de mâini și de picioare atunci când vine vorba de executarea acestui post de televiziune. Drept urmare, deși are datorii la ANAF și se află într-o situație precară, emite în continuare fără probleme, potrivit lui Mugur Ciuvică.