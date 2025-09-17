Ana Ciuvică, amenințată de fanii lui Călin Georgescu. Ce le transmite fiica lui Mugur Ciuvică

Ana Ciuvică, reporter la Antena 3, a fost amenințat de fanii lui Călin Georgescu după ce i-a întrerupt discursul pe treptele IPJ Ilfov. Aceasta spune că a fost amenințată și înjurată, în urma acestui lucru.

Fiica lui Mugur Ciuvică a explicat toată situația într-un clip pe TikTok. ”I-am supărat pe fanii lui Călin Georgescu. Principalul motiv este că l-am întrerupt pe Mesia în timp ce susținea un discurs public în fața camerelor și a jurnaliștilor pe treptele IPJ Ilfov. Acolo unde era pentru a semna controlul judiciar, obligație pe care o are pentru că este cercetat într-un dosar penal.

Și era acolo vorbea despre apă sau vreun subiect din acesta foarte relevant pe care pune accent și nu am fost satisfăcută de discursul dânsului, motiv pentru care i-am pus o întrebare. L-am întrerupt și i-am pus o întrebare despre dosarul penal în care este cercetat.

Bineînțeles că nu mi-a răspuns la întrebare, pentru că probabil nu avea răspunsul pregătit de acasă. A avut o replică. Mi-a spus să mă mai duc la școală”, a explicat Ana Ciuvică.

Însă situația a degenerat. ”Replica nu e una proastă, cred că a fost îndreptată greșit. Pentru că așa cum spuneam, i-am supărat pe fanii lui, pentru că în această dimineață am primit o serie de mesaje cu înjurături și amenințări, dar toate erau scrise greșit gramatical. Deci poate acest mesaj trebuia să fie adresat lor.

Voiam să îi anunț pe susținătorii domnului Mesia că a înjura și a amenința oameni chiar și online este tot săvârșirea unei infracțiuni”, a încheiat fata lui Mugur Ciuvică. Dacă va face sau nu ceva demersuri legat de acest aspect rămâne de văzut. Așadar rămâne de văzut dacă fiica mult mai celebrului său tată va depune și o plângere penală în urma valului de amenințări primite.