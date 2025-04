Sport Ciprian Marica, după Rapid - Dinamo: Un joc sărăcăcios, o echipă banală







Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a fost prezent la meciul Rapid - Dinamo de pe Arena Națională. Acesta consideră că Dinamo este mult sub celelalte echipe din play-off și că meciul a fost sărăcăcios.

Marica a mai declarat că Alexandru Dobre, atacantul celor de la Rapid, este cu mult peste nivelul jucătorilor din Superligă.

Ciprian Marica, după Rapid - Dinamo

„Un joc sărăcăcios, din păcate prea puține faze de poartă. Experiența de partea Rapidului, Dinamo foarte modestă. (n.r. despre Rapid) Ei și-au îndeplinit obiectivul, tot ce e în plus e bine venit, dar e greu cu lotul actual. Cu 2-3 jucători accidentați e o echipă banală Dinamo. Știu că așteptările sunt mari, suporterii au venit în număr mare. Spre surprinderea mea, au susținut echipa, au înțeles situația.

Deocamdată lucrurile nu arată prea roz și se vede că echipele din față au experiență și valoare, atât individuală, cât și colectivă. Spre exemplu, un jucător ca Dobre nu există la Dinamo, are forță de pătrundere.

Pentru campionatul intern Dobre are niște calități pe care nu le găsești la niciun alt jucător. Are forță, are statură, are încredere în el, este un jucător peste nivelul Ligii 1”, a spus fostul fotbalist.

Rapidul n-are șanse să câștige campionatul

Fostul fotbalist a mai declarat că Rapidul s-a descurcat mult mai bine decât Dinamo, dar că nu poate câștiga campionatul. El a spus că nu vrea să pună presiune pe Marius Șumudică, dar că acesta este adevărul.

Cirpian Marica nu vrea să pună presiune pe Șumudică

„Sincer, la ce a arătat până acum, Dobre merită să fie la națională. În afară de Man nu văd un om mai bun pe postul lui. Man pare puțin ieșit din formă. (n.r. despre faptul că Marius Șumudică a purtat din nou geaca albastră) Superstițiile astea câteodată funcționează.

Eu nu sunt adeptul superstițiilor. Rapidul a fost echipa mai bună, Dinamo a avut o posesie sterilă, avansa destul de greu. Rapidul se vedea că are forță, deliberat au cedat posesia după ce au marcat golul.

Sincer, Rapidul a arătat mai bine decât Dinamo, dar n-au strălucit nici ei. Nu au valoare să câștige campionat, CFR, Craiova și FCSB au arătat mult mai bine. Nu aș vrea să-i pun o presiune în plus lui Șumudică, nu poate să ia campionatul, e exclus”, a declarat Ciprian Marica la emisiunea GSP Live Special.