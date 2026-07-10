Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor din dosarul DNA: „Unde-i mita aia? Nu trebuie să se vadă cumva în stilul vieții mele?”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat dosarul în care este cercetat de DNA, în timp ce procurorii continuă audierile unor angajați ai Primăriei Sectorului 6 și ale altor persoane. Declarațiile au fost făcute în podcastul „Cerne și Discerne”, unde edilul a respins acuzațiile care îi sunt aduse.

În podcastul „Cerne și Discerne”, Ciprian Ciucu a vorbit despre ancheta în care este implicat și a susținut că nu a primit mită.

„Păi unde-i mita aia? Nu trebuie să se vadă cumva în stilul vieții mele? Plus că nu am luat mită, ci s-au făcut niște plăți în numele meu, dacă s-or fi făcut, că asta încearcă ei să demonstreze, de care eu aș fi știut în campania electorală. Vorbim despre asta, că nu mă feresc de subiect. Dar nu mi-a stat capul de când sunt. Vă dați seama că ești în această poziție și ai o grămadă de tentații. Nu mi-a stat capul, am destructurat rețelele de corupție. Reorganizând, că nu sunt procuror, nu stau să mă duc să dovedesc, dar reorganizând lucrurile, poți să elimini”, a declarat Ciprian Ciucu în podcastul „Cerne și Discerne”.

Edilul a afirmat că există persoane cu averi importante care nu sunt cercetate și a criticat modul în care sunt gestionate anumite anchete.

„Mi se pare strigător la cer. Pentru că eu știu cazuri de oameni extrem de bogați, pe care nu-i caută nimeni de ani de zile, pentru că sunt protejați de aceleași sisteme. De aia e bine să ai pe cineva și să-l pui acolo, pentru că în momentul în care ai nevoie de protecție, să ai protecție”, a mai spus Ciprian Ciucu în podcastul „Cerne și Discerne”.

Procurorii continuă audierile în dosarul în care este implicat Ciprian Ciucu. Au fost chemați să dea explicații angajați ai Primăriei Sectorului 6 cu privire la modul în care erau emise certificatele de urbanism și autorizațiile de construire.

De asemenea, la DNA a fost audiat administratorul bulgar al unui cazinou din București, unde, potrivit informațiilor din dosar, angajați ai societății ar fi trucat jocuri pentru a obține aproximativ un milion de euro.

Magistrații Tribunalului București au admis miercuri solicitarea lui Ciprian Ciucu de a părăsi temporar România pentru un concediu în Portugalia, deși acesta se află sub control judiciar. Potrivit datelor din dosar, pachetul turistic a fost cumpărat la 10 iunie 2026, înainte ca procurorii să dispună măsura preventivă. Concediul este programat în perioada 3–12 iulie. Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA la 18 iunie 2026. Procurorii îl acuză oficial de luare de mită de la doi cetățeni iordanieni.