Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor din dosarul DNA: „Unde-i mita aia? Nu trebuie să se vadă cumva în stilul vieții mele?”
- Bianca Ion
- 10 iulie 2026, 09:09
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat dosarul în care este cercetat de DNA, în timp ce procurorii continuă audierile unor angajați ai Primăriei Sectorului 6 și ale altor persoane. Declarațiile au fost făcute în podcastul „Cerne și Discerne”, unde edilul a respins acuzațiile care îi sunt aduse.
Ciprian Ciucu: Păi unde-i mita aia? Nu trebuie să se vadă cumva în stilul vieții mele?
În podcastul „Cerne și Discerne”, Ciprian Ciucu a vorbit despre ancheta în care este implicat și a susținut că nu a primit mită.
„Păi unde-i mita aia? Nu trebuie să se vadă cumva în stilul vieții mele? Plus că nu am luat mită, ci s-au făcut niște plăți în numele meu, dacă s-or fi făcut, că asta încearcă ei să demonstreze, de care eu aș fi știut în campania electorală. Vorbim despre asta, că nu mă feresc de subiect. Dar nu mi-a stat capul de când sunt. Vă dați seama că ești în această poziție și ai o grămadă de tentații. Nu mi-a stat capul, am destructurat rețelele de corupție. Reorganizând, că nu sunt procuror, nu stau să mă duc să dovedesc, dar reorganizând lucrurile, poți să elimini”, a declarat Ciprian Ciucu în podcastul „Cerne și Discerne”.
Ciprian Ciucu spune că situația este „strigătoare la cer”
Edilul a afirmat că există persoane cu averi importante care nu sunt cercetate și a criticat modul în care sunt gestionate anumite anchete.
„Mi se pare strigător la cer. Pentru că eu știu cazuri de oameni extrem de bogați, pe care nu-i caută nimeni de ani de zile, pentru că sunt protejați de aceleași sisteme. De aia e bine să ai pe cineva și să-l pui acolo, pentru că în momentul în care ai nevoie de protecție, să ai protecție”, a mai spus Ciprian Ciucu în podcastul „Cerne și Discerne”.
Procurorii continuă audierile în dosar
Procurorii continuă audierile în dosarul în care este implicat Ciprian Ciucu. Au fost chemați să dea explicații angajați ai Primăriei Sectorului 6 cu privire la modul în care erau emise certificatele de urbanism și autorizațiile de construire.
De asemenea, la DNA a fost audiat administratorul bulgar al unui cazinou din București, unde, potrivit informațiilor din dosar, angajați ai societății ar fi trucat jocuri pentru a obține aproximativ un milion de euro.
Magistrații Tribunalului București au admis miercuri solicitarea lui Ciprian Ciucu de a părăsi temporar România pentru un concediu în Portugalia, deși acesta se află sub control judiciar. Potrivit datelor din dosar, pachetul turistic a fost cumpărat la 10 iunie 2026, înainte ca procurorii să dispună măsura preventivă. Concediul este programat în perioada 3–12 iulie. Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA la 18 iunie 2026. Procurorii îl acuză oficial de luare de mită de la doi cetățeni iordanieni.