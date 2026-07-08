Ancheta DNA în care este cercetat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, continuă cu noi audieri. Procurorii au chemat în fața anchetatorilor mai mulți angajați ai Primăriei Sectorului 6, dar și pe cetățeanul bulgar arestat în dosarul de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), dosar din care s-a desprins ulterior și cauza ce îl vizează pe edil.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, angajații primăriei au fost întrebați despre modul în care au fost emise certificatele de urbanism și autorizațiile de construire în cazul proiectului imobiliar aflat în centrul anchetei.

Printre persoanele audiate s-a aflat și cetățeanul bulgar R.D.M., arestat preventiv în dosarul privind presupuse fapte de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Acesta este acuzat de dare de mită într-o anchetă care vizează presupuse intervenții pentru influențarea unor controale desfășurate de ONJN la operatori din domeniul jocurilor de noroc.

Potrivit surselor judiciare, un proprietar al unei companii din industria jocurilor de noroc le-ar fi declarat anchetatorilor că angajați ai societății ar fi influențat desfășurarea unor jocuri astfel încât cazinoul să obțină câștiguri de aproximativ un milion de euro. Potrivit acelorași surse, banii ar fi fost ulterior transferați în contul unui director și ar fi fost folosiți pentru plata unor mite. Aceste informații fac parte din ancheta în curs și urmează să fie verificate de procurori.

Dosarul în care este cercetat Ciprian Ciucu a fost deschis după ce, în timpul investigațiilor privind presupuse fapte de corupție din cadrul ONJN, procurorii DNA au identificat indicii referitoare la alte posibile infracțiuni.

Pe baza acestor elemente, DNA a constituit un dosar distinct, în care primarul Sectorului 6 este cercetat sub control judiciar.

Procurorii susțin că, în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025, edilul ar fi primit servicii de publicitate și consultanță electorală de la doi oameni de afaceri, în schimbul emiterii unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar.

În același dosar sunt cercetați și trei oameni de afaceri, acuzați de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Primarul Sectorului 6 respinge acuzațiile formulate de DNA și susține că este nevinovat.

„În ceea ce mă priveşte, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei, vin la controlul judiciar şi mergem mai departe. Pentru că ştiu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoţie. Eu nu am ştiut de astfel de lucruri, deci, din punctul meu de vedere, sunt nevinovat”, a declarat Ciprian Ciucu după instituirea măsurii controlului judiciar.