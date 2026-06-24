Tribunalul București judecă miercuri contestația depusă de primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită.

Contestația a fost depusă pe 19 iunie, după ce procurorii anticorupție au decis plasarea sa sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În același dosar sunt cercetați și trei oameni de afaceri.

Potrivit procurorilor, faptele cercetate au legătură cu perioada campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025.

Anchetatorii susțin că doi oameni de afaceri i-ar fi oferit lui Ciprian Ciucu servicii de publicitate și consultanță electorală, considerate foloase necuvenite, în schimbul eliberării unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din București.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală”, au transmis procurorii DNA.

Conform DNA, un al treilea inculpat ar fi avut rolul de intermediar între oamenii de afaceri și edil.

„Inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea”, susțin procurorii.

Anchetatorii afirmă că beneficiile ar fi fost acordate în legătură cu atribuțiile exercitate de Ciprian Ciucu în procedurile administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6.

În referatul cauzei, DNA arată că există suspiciunea rezonabilă că edilul ar fi acceptat serviciile oferite de oamenii de afaceri: „Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă pe 18 iunie pentru o perioadă de 60 de zile.

Pe durata acesteia, Ciprian Ciucu trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat de organele judiciare, să anunțe orice schimbare a domiciliului și să nu depășească limitele teritoriale stabilite de procuror fără aprobarea prealabilă a organului judiciar competent.

Tribunalul București urmează să decidă dacă măsura preventivă va fi menținută, modificată sau revocată.

Potrivit legislației în vigoare, punerea în mișcare a acțiunii penale și dispunerea unei măsuri preventive nu înlătură prezumția de nevinovăție.