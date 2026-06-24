Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va fi cercetat în continuare sub control judiciar, după ce Tribunalul București a respins miercuri contestația depusă împotriva măsurii dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Edilul este acuzat de luare de mită într-un dosar care vizează presupuse foloase primite în perioada campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025, în legătură cu emiterea unor documente de urbanism pentru un proiect imobiliar din București.

Tribunalul București a decis menținerea măsurii controlului judiciar în cazul lui Ciprian Ciucu, respingând contestația formulată de acesta împotriva ordonanței procurorilor anticorupție. Potrivit DNA, în timpul campaniei electorale desfășurate în lunile noiembrie și decembrie 2025, edilul ar fi primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală. Procurorii susțin că aceste beneficii ar fi fost oferite în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism necesare dezvoltării unui proiect imobiliar.

În același dosar au fost plasați sub control judiciar și oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M., cercetați pentru dare de mită, precum și omul de afaceri S.I., acuzat de complicitate la dare de mită.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti. Membru al FSN despre cum să te vindeci de rock and roll: hapuri antiisterice, dezinfecţie, dezarmare, destindere ... tămâie Restricții noi pentru șoferii începători. Lista mașinilor care ar putea deveni interzise În acelaşi context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanţi şi contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele şi funcţionarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 Bucureşti, la acel moment, ar fi primit foloasele menţionate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, au declarat procurorii.

Pe perioada măsurii preventive, Ciprian Ciucu și ceilalți trei inculpați trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de procurori.

Aceștia sunt obligați să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să anunțe orice schimbare de domiciliu și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

Investigația care a dus la punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu își are originea într-un dosar de corupție care implică Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

DNA a anunțat miercuri arestarea preventivă a două persoane. Este vorba despre R.D.M., cetățean bulgar, cercetat pentru dare de mită, și N.C.O., persoană fără calitate specială, acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informații.

Conform procurorilor, în dosarul deschis în august 2025, s-a stabilit că, în perioada 21 noiembrie 2025 – 17 martie 2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcționar public din cadrul ONJR, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 de euro și 2.000 de lei. Banii ar fi fost oferiți în legătură cu urgentarea sau, după caz, întârzierea îndeplinirii unor acte care intrau în atribuțiile funcționarului.

Anchetatorii susțin că, la data de 24 martie 2026, aceeași persoană ar fi remis, prin intermediul colaboratorului autorizat, încă 500 de euro unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în atribuțiile sale de serviciu.

DNA mai susține că, la 3 aprilie 2026, N.C.O. ar fi determinat un funcționar public din cadrul ONJR, colaborator autorizat în dosar, să îi permită accesul la documente și înscrisuri comunicate instituției, care conțineau informații nedestinate publicității.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2-6 aprilie 2026, aceeași persoană ar fi înlesnit acceptarea, la 7 aprilie 2026, de către un funcționar public din cadrul ONJR a promisiunii unei mite în valoare totală de 100.000 de euro.

Procurorii susțin că promisiunea ar fi fost făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic din domeniul jocurilor de noroc. Scopul urmărit ar fi fost finalizarea unor verificări efectuate de instituție într-o manieră care să nu conducă la aplicarea sancțiunilor complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009 și nici la sesizarea organelor de urmărire penală sau a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Referitor la suma de 100.000 de euro promisă cu titlu de mită, procurorii au reținut că R.D.M. ar fi remis 45.000 de euro la 8 aprilie 2026 și alți 5.000 de euro la 17 aprilie 2026. Potrivit DNA, diferența de 50.000 de euro ar fi fost remisă la 16 iunie 2026, moment în care anchetatorii au constatat infracțiunea flagrantă.

Procurorii anticorupție susțin că, pe parcursul cercetărilor desfășurate în dosarul privind presupusele fapte de corupție de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, au apărut indicii privind existența altor infracțiuni de corupție.

În urma acestor elemente, la nivelul aceleiași secții din cadrul DNA a fost constituit un dosar penal distinct, înregistrat la începutul lunii decembrie 2025, dosar în care a fost pus sub acuzare și Ciprian Ciucu.