Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră

Ciprian Ciucu, mare fan al sportului. Cine sunt campionii pe care îi admiră
Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului, a reușit să câștige încrederea a peste 30% dintre locuitorii Capitalei, iar dincolo de activitatea politică, Ciucu se remarcă și ca un pasionat al sportului, fiind un mare fan al baschetului și fotbalului, potrivit cancan,ro.

Ciprian Ciucu, între baschet și fotbal

Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a exprimat admirația pentru sportivii care l-au inspirat de-a lungul timpului. Printre aceștia se numără Michael Jordan, considerat unul dintre cei mai buni jucători de baschet din toate timpurile, precum și fotbaliști români.

”Sportivul meu preferat? Michael Jordan! Dintre cei care nu mai sunt activi, evident că e și Maradona. Cât despre sportivii români, Hagi e de departe favoritul! Am crescut cu Generația de Aur al lui Hagi. Nu ai cum să nu-l iubești pe Hagi!” a declarat Ciucu.

Ciucu a declarat că a crescut urmărind Generația de Aur a lui Hagi și că îi apreciază, de asemenea, pe Marius Lăcătuș, Virgil Stănescu, Cristina Neagu, Simona Halep și Ilie Năstase.

Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei

Candidatul PNL pentru funcția de primar general, Ciprian Ciucu, a obținut peste 35% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, după centralizarea a peste 99,8% dintre buletine. El este urmat în clasament de Anca Alexandrescu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă.

Primăria Capitalei

Primăria Capitalei

Alegerile pentru Primăria Capitalei, organizate pe 7 decembrie, au avut loc după ce fotoliul de primar general a rămas vacant, Nicușor Dan câștigând alegerile prezidențiale. Interimatul a fost asigurat de Stelian Bujduveanu până la desemnarea noului primar.

Noul primar spune că prioritatea sa este Primăria Bucureștiului

Ciprian Ciucu a declarat, duminică seară, că nu vrea să fie președintele României sau al PNL, ci își propune să rămână „cât mai mult timp” primarul Bucureștiului.

Ciucu a subliniat că vrea să se dedice orașului și bucureștenilor, precizând că multe domenii din Capitală au rămas în urmă și că intenționează să acorde timp și atenție rezolvării acestor probleme.

